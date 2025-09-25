為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    名嘴扯賴清德不顧花蓮重災出席晚宴 南市府還原現場

    2025/09/25 16:07 記者蔡文居／台南報導
    世界台灣商會聯合總會年會大會24日於台南舉辦，前一晚則舉行晚會。（記者蔡文居攝）

    世界台灣商會聯合總會年會大會24日於台南舉辦，前一晚則舉行晚會。（記者蔡文居攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，有名嘴稱23日當晚總統賴清德在台南出席世界台灣商會聯合總會年會的晚宴，臉上笑容滿面，對花蓮光復鄉重災隻字未提。對此，主辦單位之一的台南市政府今天還原現場狀況，指賴總統心繫花蓮災情，僅簡短致詞就先離開，晚宴全程未進餐；呼籲各界以理性態度面對資訊，持續把心力放在支援救災與災後復原，攜手協助花蓮災民渡過難關。

    南市府表示，賴總統出席晚宴前先與各洲台商會長座談，強調世界台商與台灣互為支撐後盾；前往晚宴會場後，總統因心繫花蓮，持續與行政院長卓榮泰討論災情，因而耽誤原訂致詞時間，為此，總統還向現場與會貴賓致歉，並感謝台商捐款賑災。

    南市府說明，為促進台商回流投資、促進台南和全球台商間互動與交流，特辦理「世界台灣商會聯合總會晚宴」，這次全球僑商齊聚、向國際展現台灣實力的重要場合，早在數月前即確定行程。晚宴現場，總統心思始終繫於花蓮災情，僅發表簡短致詞後隨即離開，連一口飯都沒吃。

    南市府強調，能理解社會各界對災情的關切，僅就晚宴現場狀況對外說明，在場所有與會者約1000人，共同見證賴總統優先處理救災、全程未用餐並盡速離席的事實。

