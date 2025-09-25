新北副市長劉和然率團赴新加坡考察 聚焦環境永續、城市規劃與綠色金融

新北市副市長劉和然（右1）率團隊前往新加坡城市規劃展覽館參觀。（新北市環保局提供）

新北市副市長劉和然9月21日至25日率市府團隊前往新加坡展開5天參訪行程，其中23及24日重點鎖定環境永續、城市規劃及綠色金融3大主題，並拜訪來自新北青年Ted Chen在新加坡的綠色金融創業案例，藉由交流與觀摩，為新北未來發展汲取國際經驗。

劉和然表示，新加坡是一個高度進步的國家，雖然國土面積有限，卻在城市治理上展現高度智慧，與新北市有許多可以互相借鏡之處，他分享，在濱海灣的河川治理經驗中，不僅水質清澈，連氣味管理都十分完善，成功將環境治理與觀光休閒結合，成為兼具生活品質與旅遊價值的案例，值得新北市學習。

劉和然指出，在城市規劃面向，新加坡每十年即回顧檢討一次都市發展計畫，並依照時代需求進行調整。他認為，這樣的系統性與前瞻性規劃，能將生態、城鄉與生活面向全面納入考量，展現出對未來城市發展的高度願景，對新北市後續的城市設計具有重要參考價值。

劉和然關注新加坡在綠色金融的發展，他指出，新加坡身為亞太金融重鎮，早已啟動淨零碳排第三範疇相關作法，金融業在支持企業邁向低碳永續上扮演關鍵角色，此行拜訪的 Evercomm，即為來自台灣新北青年Ted Chen創辦的新創公司，與新加坡金管局（MAS）合作，長期協助新加坡各大銀行與產業導入綠色金融工具，並將經驗串聯回台灣，與國內金融業者展開合作。

劉和然指出，此次參訪讓新北市在環境永續治理、城市規劃與綠色金融等面向獲得寶貴啟發，將成為未來推動智慧城市與淨零轉型的重要養分。

新北市副市長劉和然（右2）率團隊拜訪新北青年創業代表Evercomm創辦人Ted Chen（左2）。（新北市環保局提供）

新北市副市長劉和然（右）拜訪新加坡國家環境局副局長周明輝（左）。（新北市環保局提供）

