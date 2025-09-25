柯文哲再次為「早日完工」便利貼動怒 質疑遭政風處政治偵防

台北地院25日審理京華城案，傳喚被告前台北市長柯文哲，柯文哲抵達地院時，和現場聲援的「小草」支持者握手致意。（記者廖振輝攝）

台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城容積等案，今天開庭傳喚威京集團主席沈慶京作證，檢察官提示有手寫文字註解的京華城設計藍圖，沈慶京說手寫文字確實是他寫的，目的是要把自己的意見寫給設計師李祖源；柯文哲突然搶起麥克風質疑檢察官「這資料哪裡來的？北市政風處是不是對我進行政治偵防？」，但柯也承認藍圖上貼的黃色便利貼字跡「應該是我的，看起來很像」。

檢察官於8月7日首次當庭提示這份京華城設計藍圖，為8頁的電腦繪圖照片，旁邊空白處都有1、2行的手寫註記，第1頁上貼了一張黃色便利貼，手寫「彭副：京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」；當天休庭時，柯文哲即上演大暴走，怒摔水杯、文件丟向檢察官，當時情緒即明顯有波動，今日再次為此動怒。

檢察官今提示這份藍圖及便利貼來詢問沈慶京，沈慶京承認藍圖上的文字是他寫的，第1頁是京華城正要打掉時的初步設計，第2頁是優化方案，第3頁設計有大幅變動，設計方向是邁向宇宙的方舟、飛船概念，他不記得有沒有自己或托人將藍圖交給柯文哲，不知道為何會歸檔於台北市政府。

檢察官續問有沒有看過黃色便利貼，柯的律師馬上異議指出無法證明便利貼是否真的貼在該文件上，檢察官回稱是函詢政風處，政風回文以PDF檔案格式完整呈現此文件，此時柯文哲突然拿起麥克風搶話「北市政風處是不是長期對我政治偵防？政風處這資料哪裡來的？政風處應該說清楚」，檢察官回問「這筆跡是你的嗎？」柯說「應該是，看起來很像」。

柯的律師鄭深元說，檢察官提出的柯文哲會議、行程、便利貼等資料，都是要靠偵查手段才能取得，政風只有行政調查權，而京華城案檢方是去年才立案，為何政風室能提供2020年尚未立案調查的非公文資料給檢方，檢方有必要說明資料如何取得，難道法院政風室也有院長3年前的會議行程嗎？

檢察官林俊廷說明，檢方發函向北市政風處函調相關資料，政風收集市府歸檔的相關資料函覆北檢。

審判長江俊彥諭知，公務機關在銷毀文件前，將文件掃描為PDF檔案歸檔，所在多有，台北地院也有，不能以僅有PDF檔即推斷為文件來源不合或政治偵防，重點應是此文件是不是有其他人交給柯文哲。

沈慶京說他寫這些文字，只是說明他對設計的意見，和容積、行賄、圖利沒有任何關係，他不知道誰將文件送進市府、為何會進入市府歸檔；沈說，他不知柯傳給黃珊珊「小沈已給過」是什麼意思，他和柯文哲從來沒有談過錢的事，也沒有任何金錢往來，柯也未暗示要錢、談條件，那是不可能的事。

