賴清德赴台商晚宴被指未關心花蓮 林楚茵：韓國瑜也出席開幕

立法院長韓國瑜24日出席世界台灣商會聯合總會第31屆年會，舉「吃閒飯螞蟻的故事」大讚世界各地台商對台灣的愛心。（記者蔡文居攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重傷亡，媒體人黃揚明質疑，總統賴清德日前出席世界台商總會台南市之夜歡迎晚宴，對花蓮災情隻字未提。對此，民進黨立委林楚茵今（25日）反批，賴總統於座談中提及花蓮災情並邀請台商幫忙，且立法院長韓國瑜也出席世台會開幕典禮，批惡意造謠攻擊才是撕裂台灣。

「同島一命，停止造謠分裂！」林楚茵透過臉書指出，台商長年在海外為台灣打拚、出錢出力，不只集資紐約時代廣場挺台看板，更在0403花蓮震災、東華大學重建、0706丹娜絲颱風等災後，慷慨捐助超過1000萬元；賴總統抽空出席台商會議表達感謝，座談中提及花蓮災情，再次邀請台商幫忙，哪裡有錯 ? 藍營名嘴造謠抹黑，誰願意「好心還要被雷親」。

請繼續往下閱讀...

林楚茵質疑，如果說出席就是不關心救災，那韓國瑜也出席世界台商總會開幕典禮，是不是不在乎花蓮災情，是不是也冷血無情看國民黨立委傅崐萁笑話？

林楚茵說，馬太鞍堰塞湖的災難，全台同悲。最懂花蓮的副總統蕭美琴前往勘災、行政院長卓榮泰坐鎮花蓮，中央在做事，反觀傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚，除了政治口水、責任甩鍋，還做了什麼？惡意的造謠攻擊，才是真正撕裂台灣。

世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議，24日在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，吸引來自全球六大洲的台商會員齊聚府城。韓國瑜出席致詞時，舉「吃閒飯螞蟻的故事」大讚世界各地的台商，只要台灣有難，無不慷慨解囊，大家心心念念的就是台灣這塊土地和善良的人民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法