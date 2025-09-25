要政院釋「殺傷力消息」截圖外流 王定宇：重點是讓民眾知道真相

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，民進黨立委王定宇在黨團群組要求政院釋出「殺傷力消息」反擊，相關對話截圖卻被流出。對此，王定宇表示，讓民眾知道事件真相才是重點。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，民進黨立委王定宇在黨團群組要求政院釋出「殺傷力消息」反擊，相關對話截圖卻被流出。對此，王定宇表示，讓民眾知道事件真相才是重點，「事實對於造謠帶風向者才有殺傷力，說出事實才是真的體恤花蓮的受災戶」；他也批評，現在救災的人還要被國民黨團總召傅崐萁罵，「不做事的人還可罵人，一切都是為轉移焦點」。

王定宇今天上午出席「外籍永久居民也能申請身心障礙證明，重視人權平等照顧不分國籍」記者會。對於截圖外流爭議，王表示，10多條人命與這麼多人失蹤是事實，罹難者皆在中央災害應變中心所要求的強制疏散撤離區域範圍內，他們覺得很痛心，每一條光復鄉的人命都是鄉民的親人，明明中央9次告訴地方政府要撤離，花蓮縣長徐榛蔚在國外，還是可以工作才對。

他強調，如果在中央9次要求撤離時，地方政府扎實地把9月初所公告的撤離計畫執行，也不會有現在的狀況發生，且當時的計畫由花縣府的防災夥伴、東華大學擬定公告，如果當時能撤離，今天很多人就不用傷心，這是基本客觀事實，「事實對於造謠帶風向者才有殺傷力，說出事實才是真的體恤花蓮的受災戶」。

王定宇表示，從馬太鞍溪堰塞湖成形、立法院關心，農業部7月就開始監測，也找了藍營非常信任的共同夥伴、水利專家李鴻源來監控；他強調，「明明預測的範圍這麼精準，9次希望地方政府撤離居民卻無作為，導致人命財產的損失，點出這個事實是應該的」。

對於是否不認同民進黨立委蔡易餘在群組內所言？王定宇說，每個人有表達意見自由，但他必須講一個事實，中央根據狀況要求縣政府撤離高達9次，颱風也不是突然來的，為什麼主責人不在？「主責人不在也沒關係，我們不苛責，大家一起來救災，為什麼急著要推卸？沒做事的人去罵做事的人，這個叫真相。」

他強調，所謂殺傷力其實不叫殺傷力，他們在討論的是，只有真相、真實讓民眾知道，讓民眾在這事件裡面看到發生什麼事情，這才是重點，其他都小事情不重要。

媒體質疑，現在是否為究責好時機？王定宇說，「這沒有究責」，堰塞湖還在那裡，如果怠忽職守導致人命損傷的洞不補上，可能會導致更多的損傷，這不叫究責，而是到底發生什麼事情，讓受災的災民知道，這才是真正在乎花蓮受災的災民，在乎他們的權益、安全，就應該要把這個事實說出來，把洞補上，這才是最重要的。

至於是否想抓出群組中的內鬼？王定宇表示，「我不曉得，讓他們去處理」。對於有粉專爆料王在群組批「一群叛徒」後退群，他說，「我沒有寫這個字，所以你去查一下，我沒有寫那句話」，這件事情最重要是花蓮的受災戶，他們為什麼該撤離被通知的時候、地方政府沒有執行撤離，這才是重點。

