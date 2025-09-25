林佳龍下週將再赴歐 出席波蘭華沙安全論壇演講

外交部長林佳龍下週將赴波蘭參與「華沙安全論壇」（WSF）。（資料照）

外交部長林佳龍本月11日至20日結束訪歐行程後，接著赴美國紐約會晤友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）、參與美國全球戰略（American Global Strategies）在紐約舉辦的招待會。林佳龍下週又將赴波蘭參與「華沙安全論壇」（WSF），料將與多名歐洲政要同場。

年度「華沙安全論壇」由波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」（CPF）舉辦，將於本月29日至30日登場，外交部長林佳龍受邀於論壇第1天下午，以「重塑全球民主供應鏈」（Reinvention of Global Democratic Supply Chain）為題進行專題演講。

「華沙安全論壇」出席名單豐富，根據官網說明，北大西洋公約組織（NATO）前秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）、波蘭副總理兼防長科西尼亞克-卡梅斯（Władysław Kosiniak-Kamysz）、法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）、前北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）、我國國防部參謀本部情次室次長謝日升等人將出席。

