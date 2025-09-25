為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林志潔：面對災難需全民團結一致 已寄物資到花蓮

    2025/09/25 16:25 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大法律學者林志潔說表示面對災難，需全民團結一致，克服難關。她已寄相關物資到花蓮，並提供可捐款的單位。（林志潔提供）

    花蓮縣光復鄉因颱風過境，馬太鞍堰塞湖溢流潰堤導致許多居民未能及時疏散，目前已知15人死亡，還有多人失聯協尋中。網路上很多民眾認為花蓮人選出不負責任、風災出國的首長，選出親共害台、毀憲亂政的立委，在重大災難發生時，只想卸責甩鍋，因此不想捐款及協助救災，對此，陽明交大法律學者林志潔認為，面對災難，需要全民團結一致，克服難關。她個人已寄物資到花蓮，更感恩所有救難人員的付出。

    林志潔說，網路上有網友認為此次花蓮災情死傷慘重是人禍造成，看到花蓮縣長出國及立委忙甩鍋嗆聲，認為這是花蓮人的事，更有人認為為什麼要去救災？為什麼要捐款？但她想說，大家做的是人道急難救助，援助的是花蓮的災民。水火無情，天災無常，所有城市、任何人，都可能受害。台灣面對災難，面對敵對勢力，需要團結一致，一起克服難關。

    她已託鄉親運送牙刷盥洗用品，也會再郵寄物資到花蓮，重建需要很多助力，同胞需團結，團結真有力，並感謝所有救難人員的辛苦，每個生命都應被同等看待。

    陽明交大法律學者林志潔說表示面對災難，需全民團結一致，克服難關。她已寄相關物資到花蓮，並提供可捐款的單位。（林志潔提供）

