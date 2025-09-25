傅崐萁影片栽贓農業部不處理堰塞湖 陳駿季親自回應了

立法院國民黨團總召傅崐萁稱農業部長陳駿季在8月備詢時稱「無立即潰堤危險」，更被剪成影片直指農業部無作為，對此，陳駿季今（25）日在行政院會後記者會強調，「時間不同、情境也不同」。（行政院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀重災，立法院國民黨團總召傅崐萁稱農業部長陳駿季在8月備詢時稱「無立即潰堤危險」，更被剪成影片直指農業部無作為，對此，陳駿季今（25）日在行政院會後記者會強調，「時間不同、情境也不同」，影片是張冠李戴、移花接木，故意拼湊而成。

陳駿季強調，這兩天有人用影音剪輯的方式，把他在8月13日在立法院黨團協商會議所說的，「馬太鞍並沒有立即潰堤的風險」這句話，連結到這次的颱風所造成的光復鄉災難，並影射稱農業部沒有任何作為，但他必須還原事實真相。

「時間不同、情境也不同」，陳駿季說，8月13日是在立法院黨團協商，當時是處理「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，那天剛好也是楊柳颱風在太麻里登陸的時間，因前一天農業部已有做了相關居民撤離，所以很多立委關心當時的壩體會不會有立即潰堤的風險，要農業部特別要注意。

陳駿季說，他自己當時回應，是針對當時馬太鞍溪這個壩體中的蓄水量，它並不是滿水位要潰堤的狀況，當時水位大概離堤頂還有將近50公尺，以當時的豪雨評估，它並不會滿水位而且溢頂，所以在壩體結構相對穩定的情況下，農業部根據專家的相關會議結論，他才說了這句話，「我個人覺得它是一個張冠李戴，或者是移花接木，故意去做這樣的拼湊。」

陳駿季強調，重點是在第二句話，雖然說沒有立即的潰堤的風險，但是農業部還會更努力、更積極的去從事相關防護作為。農業部在從8月24日、27日到9月4日，還派遣人力去現場去做勘查、也埋了水位計，種種作為就是要讓監測能夠更精準。

陳駿季說，若壩體無法立即移除時，最有可能的方法就是用更精準的監測、預警，儘早讓中下游的居民能夠有效撤離，這就是最好的防災系統。他希望各界能幫忙澄清，絕對沒有辦法用當時的情境跟現在的情況做連結，然後污蔑農業部並沒有任何的作為。

