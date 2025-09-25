「國家海洋政策白皮書」發表66策略、253措施 蕭美琴：打造韌性海島國家

副總統蕭美琴出席由海洋委員會舉辦的「2025國家海洋政策白皮書」發布會。（記者田裕華攝）

副總統蕭美琴今（25）日出席由海洋委員會舉辦的「2025國家海洋政策白皮書」發布會，強調台灣是「海洋之子」，新白皮書將開啟台灣海洋治理的新篇章，更是引領全民親近海洋、打造「安全、永續、共榮」海洋國家的藍圖；海委會主委管碧玲則指出，政府將用科技守護、以責任永續，邀全民共榮，打造高度韌性的海洋國家。

蕭美琴致詞表示，她昨天在花蓮災區親眼見證災情，感受到當地居民的恐慌與痛苦，同時也感謝來自全台各界的馳援力量，展現人與人之間的互助精神，這正是台灣最珍貴的價值。她說，海洋與太空看似遙遠，卻息息相關，透過衛星科技能突破視線限制，連結海洋安全、資源管理與生態監控，形成智慧網絡，守護國家的永續發展。

蕭美琴指出，白皮書三大主軸分別是「安全海洋、永續海洋、共榮海洋」。安全方面，必須導入AI、無人載具等立體科技，強化海巡與國防的維權能量，並與國際夥伴合作捍衛秩序。永續方面，去年公布的「海洋保育法」展現政府承諾，超過六千艘環保艦隊、五千多名潛海戰將投入守護，民間參與令人感動。

蕭續指，共榮方面，則透過海洋空間規劃，廣納多元族群智慧，落實「海洋有愛 青海無礙」，讓全民共享海洋資源與產業價值。她並呼籲朝野支持即將審議的「韌性特別預算案」，確保海委會與各部會能落實政策。

管碧玲則表示，正值花蓮遭逢風災，發表會取消表演活動，以莊重心情展現對受災鄉親的關懷，並承諾政府與社會將全力協助災後重建。她回顧五年前首本白皮書推動成果，政府投入新台幣一千億元，完成177項工作，包括新建95艘巡防艦艇、達成違法抽砂船清零、修正及制定海洋相關法規，藍色產業產值提升至1.2兆元，占GDP 5.4%，並創造逾百萬就業。

管碧玲指出，台灣正面臨四大挑戰：願景與資源落差、跨部會協調困難、經濟與環境角力，以及中國灰色侵擾的地緣政治壓力。新版白皮書因此提出66項策略、253項措施，涵蓋科技、法治、產業與保育，並要求跨部會承諾與認養，作為行動的路徑圖。

管強調，唯有國會支持、財政挹注、學界研究能量與公民社會參與，才能把白皮書落實，讓台灣真正成為「安全、永續、共榮」的海洋國家。

據透露，白皮書中的各項政策承諾、策略及具體措施，未來將由行政院列管追蹤，以統籌各部會的橫向溝通及合作，迎向海洋國家新時代。

副總統蕭美琴與海洋委員會主委管碧玲，一同出席「2025『國家海洋政策白皮書』發布會，會中並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

