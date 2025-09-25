藍白狂傳王定宇LINE截圖！作家「畫重點」：以為撿到槍？

民進黨團內部群組對話外流。（取自蔡正元臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀慘重災情，立委王定宇在民進黨LINE群組對話要求釋出「澄清且具殺傷力」消息，結果遭截圖外洩。作家謝知橋指出，一堆藍白好像撿到機關槍一樣，並在對話「澄清」兩字畫上顏色，反問：「不就是有人一直造謠，人家才需要『澄清』嗎？」

前立委蔡正元昨日披露立法院民進黨團群組對話，包括民進黨立委王定宇建議行政院及民進黨中央釋出花蓮縣政府疏散不力的「殺傷力消息」，而綠營內部群組內容被流出，也引發黨內議論。王定宇昨日下午5時40分退出該群組，並在晚間發文還原始末，強調「真相只有對造謠者有殺傷力」。

對此，謝知橋今日在臉書發文表示，一堆藍白在傳那個LINE截圖，好像撿到什麼機關槍一樣，「欸不是，我劃一下重點。不就是有人一直造謠，人家才需要『澄清』嗎？」對於有粉專在下方留言嗆：「『且具殺傷力』就當作沒看到就好了」，謝知橋表示，用「且」，所以還是用澄清的訊息啊，澄清的訊息有殺傷力才會擴散、才有會媒體報導。他還嗆對方：「有什麼問題嗎？你這種7個追蹤者的破爛藍白側翼粉專？」

