傅崐萁甩鍋中央 柯昱安：你以為這尊巨嬰第一次出大事就甩鍋嗎？

傅崐萁與徐榛蔚。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰流釀災，造成嚴重傷亡。行政院長卓榮泰昨（24）日勘災時，二度與立院國民黨團總召立委傅崐萁對嗆，現場火藥味十足。對此律師林智群酸說，「現實中當然應該先救災再究責。但在網路上，傅崐萁夫妻跟網軍都在帶風向推卸責任了，我們當然要來把責任釐清楚，不然謊言說一百遍，就會變成『一般民眾以為的真相』。」

柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安昨則發文表示，「你以為傅崐萁這尊巨嬰是第一次出了大事就甩鍋嗎？」1990年代後期，人稱「股市小傅」的他從股市名人黃任中手中借了4億元，炒作一堆莫名其妙的公司，包括他老爸傅兆林擔任董事長的凱聚磁磚，最後炒股失利退票13億，割了一堆韭菜讓投資人血本無歸，後來也因為這起事件入獄服刑。

至於傅兆林，則是被檢方查出挪用凱聚公司帳款5億元，購買大批未上市股票，很多人懷疑，這筆錢就是流向當時炒股失利的傅崐萁，不過，挪用公款的鍋最後還是讓他老爸揹了起來。

柯昱安指出，「雖然如此，但是大家都知道，真正在背後實質掌控凱聚公司的，還是當年大舉買進凱聚股票來炒作的傅崐萁，他老爸的董事長職位只是拿來掛名用的」。

柯昱安說，傅崐萁能夠從這堆炒股爛帳中華麗轉身，靠的就是他老婆徐榛蔚在桃園的家族勢力雄厚資本，兩個人結合之後，投靠當年需要地方勢力支持的親民黨，遠離喧囂的台北股市，在花蓮的政治舞台上面得到重生，接著又被朱立倫用同舟計畫迎回國民黨，成為了立院黨團總召，幾乎沒有人記得當年這個經濟犯是個割韭菜大王。

柯昱安最後說，「今天聽到最精準的形容詞，就是溫朗東說的『萊爾傅』。天佑花蓮鄉親，希望大家平安」。

