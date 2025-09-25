為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蕭美琴主持海洋政策白皮書發表會 籲各界攜手助花蓮災民

    2025/09/25 15:08 記者方瑋立／台北報導
    副總統蕭美琴。（記者田裕華攝）

    花蓮近日遭受嚴重災害，造成居民生命財產重大損失。副總統蕭美琴與海洋委員會主委管碧玲今（25）日在「國家海洋政策白皮書」發表會中，除暫停原訂表演規劃外，也先後針對花蓮災情表達慰問，並感謝各界投入救援，強調政府與社會將全力協助災區早日恢復安定。

    蕭美琴致詞時首先指出，她昨天已親赴花蓮災區，對光復鄉居民承受的恐慌與痛苦，深刻的感同身受。她並特別感謝來自四面八方的力量，除了政府單位承擔責任外，宗教、民力團體和各縣市專業救難人員都在第一時間投入。

    她說，今天也可看到甚至有人搭著火車，隨身帶著鏟子和工具要去幫忙，「這種人與人之間的關愛和互助精神，就是台灣，也是為什麼我們這麼深愛這塊土地」。

    管碧玲也在致詞一開始，停下原定的簡報，先向花蓮表達關懷。她說，災害造成當地居民生命財產的重大損失，「我們心繫所有受災的鄉親」，並對不幸罹難者家屬致上哀悼，向第一線投入救援與重建的同仁、志工致上最高敬意。

    管碧玲也強調，今天發表會原規劃的表演活動全數停止，「這代表我們的心情」。她承諾，政府與社會各界都會全力協助，讓花蓮早日恢復安定與生機，「讓我們為花蓮加油」。

    海委會主委管碧玲。（記者田裕華攝）

