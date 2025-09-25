為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨：提供黨主席候選人的黨員名冊為最新版 絕非4年前舊版本

    2025/09/25 15:37 記者施曉光／台北報導
    國民黨今日嚴正澄清指出，這次黨主席選舉提供給各候選人陣營的黨員名冊內容都是最新版本，絕非4年前的舊版本資訊。（資料照）

    國民黨正在進行黨主席改選，中央黨部循例提供黨員名冊光碟資訊給6位黨主席候選人，供做爭取黨員支持，今卻傳出名冊光碟資訊與4年前黨主席選舉相同，對此，國民黨嚴正澄清表示，4年前具選舉權的黨員人數為37萬餘人，今年截至9月10日止，選舉人數為33萬餘人，不但總人數不同，檔案數也不同，所有黨員名冊內容都是本月更新的最新資料，絕非舊版資訊。

    國民黨中央並呼籲所有參選陣營同志，停止無助團結的對內攻訐，應該多闡述政見理念，爭取黨員支持才是正道。

    國民黨表示，110年黨主席暨黨代表選舉選舉人數共計37萬711人，由於112年進行黨籍總檢，人數到今年略有減少，迄9月10日黨費繳納截止日，選舉人數為33萬1410人，總人數不同，何來與4年前相同之說？該黨並稱，因為2024年黃復興黨部與縣市黨部合併，提供的黨員名冊光碟中的檔案數量，也從4年前92個檔案，減為今年的50個檔案。

    國民黨強調，不僅具投票權的總人數不同、檔案數不同，黨員資訊也已有所更新，與4年前絕非同一版本，黨中央辦理選務工作一定秉持公平、公正、公開原則，期盼參選同志多加闡述政見理念，停止無謂的對內攻擊，透過此次選舉過程展現黨的新貌。

