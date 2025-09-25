為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中央砍一般及計劃型補助如何因應? 中市府主計處回應了

    2025/09/25 15:42 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨市議員劉士州要財主單位說明中央補助預算遭砍之後市府因應之道。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨市議員劉士州要財主單位說明中央補助預算遭砍之後市府因應之道。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會今天進行2026年總預算一讀會，多位議員擔憂一般補助款及計劃型補助款遭中央修正後，原本中央同意的補助預算遭砍，如營養午餐不再補助市府要如何因應?主計處長林淑勤表示，明年度預算，中央來函有補助就會列入預算，若沒有但相關局處若覺得重要，如營養午餐，教育判定確定有需要，市庫款全額編列。

    台中市長盧秀燕表示，統籌分配稅款295億是中央說要增加，但現在跟立法院協商，但不知能兌現，一般補助減少157億元，其他收入減少31億，捷運少60億元補助，如此快要260億，與所增加295億快打平，而今年還短差143億。

    國民黨市議員劉士州今天表示，財劃法修正後至今還未定論，中央給予地方的一般及計畫型補助款遭刪，主計處是按照過去編列，還是依照中央刪掉補助，像營養午餐及捷運藍線這些預算要如何調整修正？

    無黨籍市議員陳廷秀也擔心，財劃法通過後，中央又修正縣市政府補助辦法，將一般性補助及計劃型補助修正，苛扣地方政府，如班班有冷氣、營養午餐、班班有牛奶的補助，隨時滾動式修正；此外，中捷藍線要逐年補助，但明年卻只補助1.68億元，市府要如何因應。

    主計處長林淑勤表示，2026年度預算有關補助收入，只要中央來函一律列進去，如果沒有來函，各機關有跟中央部會洽詢可能不會來，但確實有需要就會編列，如營養午餐教育判定確定有需要，因此市庫款全額編列。

    林淑勤表示，至於捷運藍線中央通知編列1.69億元，已依照捷工局的進度需要全數編列。

    無黨籍市議員陳廷秀要市府說明，中央補助預算遭砍之後市府因應之道。（記者蘇金鳳攝）

    無黨籍市議員陳廷秀要市府說明，中央補助預算遭砍之後市府因應之道。（記者蘇金鳳攝）

    主計處長林淑勤表示，只要中央來函的補助就會編入預算。（記者蘇金鳳攝）

    主計處長林淑勤表示，只要中央來函的補助就會編入預算。（記者蘇金鳳攝）

