北檢放棄抗告 柯文哲顯露好心情和小草連擊掌

台北地院25日審理京華城案，傳喚被告前台北市長柯文哲，柯文哲抵達地院時，和現場聲援的「小草」支持者握手致意。

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案，今到台北地院開庭，中午休庭時，柯文哲與法院外支持者擊掌，還華麗迴旋轉身，左邊擊完擊右邊，雖然戴著口罩，仍明顯流露他的好心情，笑得開懷。

柯文哲交保後，其妻陳佩琪數度發文指出丈夫收押1年多來，反應變慢、臀部有兩個對稱的傷口疑似感染病毒，監控中心還半夜來電查勤，睡眠受嚴重影響，但今天柯文哲開庭時說，前一個腳環是瑕疵品，換了新的電子腳環後，訊號現在已經正常了，今日柯在法院外的擊掌動作相當靈活，未見受到臀部傷勢的影響。

而在北院更裁維持柯文哲7000萬元交保後，北檢昨天表示，檢察官基於促進訴訟立場，聚焦審判核心與法律主張、辯論，尊重法院的裁定，檢方決定不提抗告。

柯文哲今天庭訊中場休息時，在法院外與紅龍柱兩側的數名支持者擊掌，還腳步輕快地華麗轉身，舉手投足間都顯露他的好心情。

