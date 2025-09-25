台灣必須在UN有一席之地！ 捷克、巴拉圭元首聯大發言挺台

捷克總統帕維爾於聯合國大論總辯論表示，擾亂台海或印太其他地區現狀將進一步破壞全球安全及貿易的穩定。（圖擷取自聯合國官網）

聯合國大會總辯論23日揭幕，多個友我國家及友邦國家接連在總辯論發言挺台。友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）表示，台灣必須在聯合國中擁有一席之地，這是公平正義的問題，呼籲聯大將數十年來不公平的大樹連根拔起，讓「中華民國—台灣」在聯合國中佔有一席之地。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，擾亂台海或印太其他地區現狀將進一步破壞全球安全及貿易的穩定，地理距離無法提供任何保護，任何地區的安全均與其他地區的安全直接相關。

友邦巴拉圭總統貝尼亞表示，巴拉圭與中華民國台灣67年的邦誼令人引以為傲，台巴邦誼建立在民主價值之上，印證兩國合作超越利益，與台灣建立關係的決定，讓巴拉圭付出經濟代價，但做正確事情是無價的。

貝尼亞指出，台灣海峽日益升高的緊張局勢令人憂心，侵略性節節升高的軍事演習、持續不斷的空域侵擾、充滿挑釁的語言措辭，都將使區域緊張局勢不斷攀升，這不僅影響亞洲，更可能破壞全球秩序。

貝尼亞強調，台灣必須在聯合國中擁有一席之地，這是公平正義的問題，台灣被排除在聯合國體系外，有損聯合國之法理公平性，2300萬勤懇刻苦且有尊嚴的台灣人民，更不應在多邊主義中被視而不見。

貝尼亞表示，台灣議題及台灣的國際地位，應該在聯合國大會中被充分討論，而非避而不談，呼籲聯大將長達數十年來，不公平的大樹連根拔起，並讓「中華民國—台灣」在聯合國中佔有一席之地。

友邦馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）也指出，台灣一再被排除在聯合國體系的重要討論之外，聯大第2758號決議一再遭錯誤詮釋為代表對「一中」「聯合國規則」的共識，這是在聯大未曾出現的誤導及操弄，該決議未曾授權或同意質疑或否定一個獨立民主國家的主權。

海妮呼籲，聯合國秘書處更應終止對包括新聞工作者在內所有台灣護照持有人的歧視性做法，所有會員國也應清楚認知，任何受曲解聯大第2758號決議影響而具政治性的舉措，都不可成為依據國際法對台灣進行軍事侵略或脅迫的正當理由。

