沈慶京稱未向柯文哲陳情京華城案 檢提柯的手諭打臉

台北地院續審京華城弊案，威京集團主席沈慶京證稱，他從未向被告柯文哲陳情京華城案。不過，檢察官提示一份樓地板面積陳情書打臉，上頭有柯文哲手諭給時任副市長林榮欽，「威京小沈給我一份陳情書，你確定看看。」對此，沈慶京表示，他沒印象，並稱這份是說明書，但寫得不好。

台北地檢署去年搜索、約談沈慶京，後來威京集團發出一則以沈為第一人稱的聲明，其中提及「到了柯市府，也是如此。京華城不斷向市長、市府、市議員陳情…」等語。檢方今提出該聲明，詢問是否有向柯文哲陳情？沈慶京回應，這份聲明他沒有看過，是公司自行撰擬。

沈慶說，他本人未曾向柯市長陳情，京華城為了百萬股東要自行去陳情，而他曾向柯文哲抱怨京華城樓地板面被刪，僅是「發牢騷」，他強調，陳情是將訴說事實、冤屈，並提出期許，發牢騷則如同他罵台北市前副市長林欽榮無作為，讓人感到憤怒。

但檢方提示一份文件，標題為「應保障允建樓地板面積得不低於120284（淨樓地板面積）理由」，先是詢問沈慶京是否知道該份文書？沈閱覽後回應，「不知情」；檢方繼續將文件往上拉，上頭出現柯文哲的手諭。

柯文哲寫下，「TO林副：From：柯文哲，威京小沈給我一份陳情書，我問他為何不一次提出？現在560%已經通過，又是變成687%，你確定看看，我是看不懂。」

檢察官表示，這份文件有柯文哲的筆跡，並寫下這份公文是沈慶京提供，詢問沈「是否你提供？」沈慶京則回應，他認為這份是說明書，但寫得不好，內容也不對，稱沒有印象見過。

此外，檢察官提出柯文哲市長室行事曆，顯示2018年5至11月，柯文哲4度與沈慶京或京華城人員面會記錄。包括「2018.2.10，（拜會）京華城」、「2018.7.23，（拜會）小沈，備註：京華城」、「2018.10.16（拜會）威京拜會」「2018.11.12沈主席拜會，私人蔡壁如、李文宗陪同」。

對此，沈慶京表示，這4次是否有與柯文哲碰面記不清楚，但只要有拜會，大多談公益活動，而他未曾碰過蔡壁如，對李文宗的臉也沒有印象。

另行事曆還記載一場飯局，「2019.7.8，（拜會）吳根成、朱雲鵬，威京小沈邀約此場備有晚餐」。對此，沈慶京證實，吳根成前身是媒體界第2號人物，對政經相當了解，朱雲鵬則是政經教授，他主要是讓大家互相認識，若柯文哲對台灣或兩岸經情勢不清楚，可以詢問吳、朱。

