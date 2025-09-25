中市議會藍綠攻防波及助理群 民進黨助理要求國民黨動手議員道歉

台中市議會爆衝突綠營助理遭推擠掌擊，要求議員李中道歉。（記者廖耀東攝）

台中市議會今（25日）藍綠攻防普發5萬現金案，藍綠議員激烈對峙，波及助理群，民進黨議員助理群聯合發聲，控訴國民黨議員李中疑施暴造成助理受傷，另一名國民黨議員陳政顯對助理惡言相向，受傷助理已驗傷，限期道歉，否則不排除提告。

李中則強調，有議事規範就應依規範辦理，該名助理違規在先；陳政顯則說，希望大家都能尊重議會規定，若因言語較激動，若引起不舒服請包涵。

事件也引起效應，今日市議會定期會開議首日，大會重申議事開會秩序規定，議長張清照特別指出，大會期間議員於議事堂對議題申論或議員集體表達意見時，議員助理不得參與，僅能在議員座席範圍內服務；另不准在議場擅自錄影、直播且禁止進入議事堂「前廣場」，若違規定將不予換證進場。

綠營議員近20名助理現身譴責藍營議員假維序之名，行霸凌之實，強調拒絕職場霸凌，更要求暴力議員道歉；其中受暴當事人、民進黨台中市議員林祈烽助理林士弘現身說法，他強調，昨天依規定換證進議場，且只拍自家議員，卻突被李中從後方抓背心及手，又對出手迫他後退，他撞到後方兩名議員，造成左手指受傷及胸口挫傷，不解為何會被如此對待，已完成驗傷。

民進黨議員曾威助理楊欣妮則說，她未拍攝其他人且跟眾人保持距離，卻被陳政顯指著鼻子要她滾出去。

議員助理代表溫佑宸強調，23日有議員詢問能否讓助理進議場，當天議會議政顧問翁文德有回覆可以拍自家議員，昨天現場助理都是依規換證進議場，一切合乎規定，且國民黨及民眾黨助理也有進場，卻惟獨針對民進黨議員助理而來。



中市議會大會開議首日，議長張清照重申助理不能進入議堂「廣場區」。（記者蘇孟娟攝）

