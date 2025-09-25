花蓮馬太鞍溪潰流釀慘重災情 卓揆：死者多在一樓必須查清原因

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情。行政院長卓榮泰今（25）日在院會表示，目前已有14位同胞罹難，至今仍有31人失聯，請災變中心持續跟花蓮縣政府保持聯繫，把握黃金搶救時間協尋失聯民眾。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成嚴重災情。行政院長卓榮泰今（25）日上午在院會表示，目前已有14位同胞罹難，至今仍有31人失聯，請災變中心持續跟花蓮縣政府保持聯繫，把握黃金搶救時間協尋失聯民眾。他也提到，造成死亡原因多發生在一樓，這些原因必須要查清處，才能夠對未來的撤離工作，做更有效的改進。

卓揆指出，此次災害讓我們再次體會到國土韌性與防災體系都必須更強化，更重要是，對未來的類似狀況，包括馬太鞍溪及其他河流的堰塞湖要如何做好檢討與處置，將是未來的工作重點。

請繼續往下閱讀...

卓揆指出，堰塞湖溢堤後還有許多民眾失聯，目前還有31位，請中央災害應變中心要持續跟花蓮災害應變中心保持聯繫，把握黃金搶救時間，將失聯民眾協尋出來。

此外，卓揆也提到，除要對不幸罹難者哀悼外，也要了解造成死亡原因，多發生在一樓，這些原因都必須要查清楚，才能對未來的撤離工作做更有效地改進。同時，有大量民眾還在安置收容中心，要確保民生物資的足夠，各項藥品的充裕還有環境的維護，或是遷移到更安全地方的考量等，這些都必須要納入，請前進協調所和花蓮縣政府能合力完成改善工作。

卓揆並請農業部在天候許可下，人員工作安全考量下，儘速復原在壩體的水位監測器，才可透過科技方式掌握確切資訊，不論是透過航拍還是無人機空拍等，都必須要要完成實地勘查工作，確認壩體是穩定安全無虞的，在完成確定後才可以解除紅色警戒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法