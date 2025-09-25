為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    薛瑞福：中國施壓孤立台灣 返美將推動國際挺台

    2025/09/25 14:18 記者陳昀／台北報導
    美國國防部前印太安全事務助理部長、美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福率團訪台，今會見賴清德總統。（總統府提供）

    美國國防部前印太安全事務助理部長、美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福率團訪台，今會見賴清德總統。薛瑞福表達願支持賑災花蓮，並表示，台灣未受邀參與聯合國大會，凸顯中國對國際施壓試圖孤立台灣，做為台灣的朋友及堅定倡議者，訪團返回華盛頓後，將探討如何進一步提供具體協助，推動國際社會對台灣的支持，並持續為台灣發聲。

    薛瑞福（Randall G. Schriver）首先感謝總統撥冗接見，同時向花蓮受風災影響的罹難者及受災戶表達誠摯哀悼與慰問，並盼搜救工作一切順利。他說，「印太安全研究所」的團隊願支持賑災，相信許多美國人民也會加入此一行列。

    薛瑞福指出，近期在紐約舉行的聯合國大會，台灣並未受邀參與，凸顯中國持續對國際施壓，試圖孤立台灣，排除台灣有意義地參與聯合國及其附屬機構與其他國際組織等。

    薛瑞福說，然而，台灣仍透過創新方式積極參與區域及全球事務，並展現慷慨作為，不僅協助周邊鄰國，也曾在西非伊波拉疫情爆發時伸出援手，並在近期協助波蘭境內的烏克蘭難民。儘管遭受孤立，但台灣仍展現區域與全球重要成員的角色，相信在賴總統領導下，台灣正面的影響力將持續發揮。

    薛瑞福表示，訪團此行來台除希望更深入了解台灣當前局勢及優先事項，並探討做為台灣的朋友及堅定倡議者，在返回華盛頓後如何進一步提供具體協助，推動國際社會對台灣的支持，並持續為台灣發聲。

    薛瑞福指出，台美關係穩健發展，但仍有許多工作需要持續推動，期盼台美在貿易及安全等合作領域持續深化，包括美方軍備能如期交付。

