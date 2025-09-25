橫山鄉普發現金5000元 竹縣民政處：代表會通過就沒有不合法問題

新竹縣橫山鄉長張志弘（右2）要普發鄉民5000元現金，縣府民政處長陳建淳（左1）說只要代表會有通過就沒有不合法的問題，芎林鄉長黃正彪（左3）說，他會在明年總預算籌編後重新盤整財政，量力而行。（資料照）

新竹縣橫山鄉國民黨籍鄉長張志弘決定開全國首例，因應美國關稅、匯率調整，在民政課今年的「生活補助計畫」科目項下追加6040萬元，於11月底發放全鄉每人現金5000元作為生活補助金。新竹縣政府民政處長陳建淳說，這個科目預算一般都是用在急難救助上，一般不會這樣發放非法定的社會福利措施，但是只要代表會通過，就沒有不合法的問題。

橫山鄉代會古鋓明說，這個生活補助金確實已經獲得代表會的同意通過。但儘管如此，其他代表間其實是有質疑聲音的，大家覺得仍應該回歸實體公共建設優先才對，但是「獨木難撐」，最後還是過關了。



至於縣內其他12個鄉鎮市，包含首善之區的竹北市，其他正在蓬勃發展的或竹北蛋黃區如：竹東鎮、湖口鄉、關西鎮、芎林鄉、新埔鎮，偏鄉所在的尖石鄉、北埔鄉，都已經明確表達不會跟進發放，不跟進的理由，有的是專注把錢投資在鄉鎮市區內的重大建設上，有的則是因為欠缺財源。

相較於有鄉鎮長受訪時直言「我寧可拿來做建設」，芎林鄉長黃正彪說，其實他也曾審慎考慮是否發放生活補助金這件事情，但芎林還有許多的重大建設要進行，像是要蓋新的資源回收場、要建圖書館、河濱公園，以及鄉內3個重劃區的道路路平問題，還有文昌街石板路面必須改善等，所以他決定等明年度的總預算編列好之後，重新盤點公庫還剩多少錢，在不影響前述建設必須配合中央和縣府的補助款下，才能進一步思考是否也發放鄉民的生活補助金。

