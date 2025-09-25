中市府歲出預算編列創歷史新高 大方編曇花一現預算卻不編普發現金挨批

市議員陳俞融（左）、陳淑華（右）痛批市府總預算創新高卻執行不力。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行2026年度台中市總預算一讀會，民進黨市議員痛批明年度總預算歲出預算高達1980.05億元，創歷史新高，比去年成長約3.77%，歲入也成長到1836.67億元，但因為沒有編列平均地權基金，舉債才增加，根本把平均地權當作提款機，更批盧秀燕大方編列預算，很多都是曇花一現如購物節，卻反對普發現金，不顧民意。

盧秀燕強調，因為明年短差143億，而且是平均地權基金繳庫後還短差，想發也無力，市府每年都是短差，前市長林佳龍一年借200億，4年就借了800多億元，但她則是一年借100億元。

請繼續往下閱讀...

民進黨市議員陳俞融表示，市府編列明年總預算，歲出預算高達1,980.05億元，創歷史新高，歲入也成長到1836.67億元，收支差短竟擴大到143.38億元，全數要靠舉債，舉債金額比去年還多了近50億元，是何原因？

財政局長游局長回應，由於今年支出較多，且去年預算本來有編列平均地權基金繳庫約137億元，今年則沒有編。

陳俞融痛批，今年舉債會比去年多是盧市府未將平均地權基金編入，批盧根本是操弄數字，更質疑市府花在沒有意義曇花一現活動，如購物節，而人民需要的「普發現金」，市府卻躲避不處理。

民進黨市議員陳淑華表示，2026年總預算暨附屬單位預算高達3110億，增加了175億，教科文預算的編列卻是年年減少，明年度教育方面的支出降到36.98%，顯示不重視教育資源，還把責任推給中央，更批市府總預算年年擴增，但執行率一直在下降，更把平均地權基金拿去繳庫當作提款機，作為平衡帳目做帳的手段；她更指盧造謠，林佳龍四年決算下來只借400多億元。

市長盧秀燕表示，中市府年年短差沒有超徵。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法