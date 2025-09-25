配合民進黨團釋出「具殺傷力」消息？ 行政院回應了

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，有媒體及前立委披露民進黨立委群組對話，建議行政院及民進黨中央釋出澄清且「具殺傷力」消息，對於是否配合釋出有殺傷力的消息？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，救災是不分藍綠的，此時最不需要的是推卸責任。（記者鍾麗華攝）

馬太鞍溪堰塞湖饋流釀嚴重災情，有媒體及前立委披露民進黨立委群組對話，建議行政院及民進黨中央釋出澄清且「具殺傷力」消息，對於是否配合釋出有殺傷力的消息？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，救災是不分藍綠的，此時最不需要的是推卸責任。

根據流出的對話內容顯示，民進黨立委王定宇在群組中向行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇提議，可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員後續接著反擊。

王定宇並上傳一張光復鄉14名罹難者的位置圖，並指出他們全都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，「公所落實執行不力難辭其咎」。民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）不諱言，這是一個內部自由討論的空間，黨團對此非常遺憾，至於任何的究責或追查，「我們覺得萬事莫如救災急。」

對於行政院是否配合釋出「有殺傷力」消息？李慧芝表示，行政院祕書長張惇涵昨天專訪時說得非常明確，中央會盡全力救災，做災後復原，也希望中央的地方要一條心，救災是不分藍綠的，這時候不需要做的是推卸責任，而是大家一起用最大的力量，把災後復原工作做好。

