郝龍斌：對手拋「世代交替」暗示年輕人當主席不合理

國民黨主席候選人郝龍斌今日中午接受網路直播節目「直球對決」專訪。（截圖自網路）

國民黨主席候選人郝龍斌今日中午接受網路直播節目「直球對決」專訪時，針對競爭對手提出「世代交替」訴求，郝龍斌質疑，這種訴求其實是在暗示「年輕人當黨主席」，他認為「世代交替」的說法不合理，應該是「世代合作」、「世代共好」，競選黨主席不是比年齡，而是觀念、作法能否接地氣，他並強調自己未來會積極培養年輕人，透過黨中央與藍營執政縣市政府溝通，安排年輕人到各縣市政府工作，有計劃的培養年輕人才，推動國民黨走向內造政黨，公職掛帥。

有關「藍白合」議題，面對主持人詢問是否考慮拜訪前民眾黨主席柯文哲？郝龍斌說，如果有適當的時間與地點，為了藍白合「我願意」；至於過去柯文哲與自己有恩怨，郝龍斌被問柯文哲是否已經放下了？他說，不知道，但是民眾黨方面對他釋出很多善意，私下給他很多的支持與鼓勵，還有民眾黨的議員告訴他，如果有到選區，願意陪他拜票，表達對於「藍白合」的期待。

請繼續往下閱讀...

不過，郝龍斌也坦承，自己參選起步較晚，要花2、3倍的時間爭取黨員支持，尤其目前選情很緊繃，需要非常大的努力，畢竟各候選人在黨內都有人脈也互相認識，「別人已經接觸過，我再去拉票，比較辛苦。」

談到幾位競爭對手，郝龍斌表示，鄭麗文的口才便給，羅智強與民進黨對抗是戰將，張亞中則是非常好的論述學者，大家都是戰將，但今天黨員要選的黨主席，不是在立法院與民進黨爭鋒相對，也不只是做論述，而是要能團結所有戰將，發揮戰力，所以需要的是具有領導力、執行力、公信力的人。

談到培養年輕世代，郝龍斌強調，自己過去在台北市政府30多個政務官職缺中，任命3分之1的30多歲年輕人，他有識人之明，這些人現在也都頭角崢嶸，未來如果擔任黨魁，他會透過黨中央與縣市政府溝通，安排年輕人到各縣市政府工作，有計劃的培養人才，未來要推動國民黨走向內造化政黨，公職掛帥，而且過去國民黨給外界宮廷政治、內鬥內行、醬缸文化等印象，將來他會撕掉這些標籤，用現代化的方式經營黨部，打動年輕人的心，並讓一些國民黨的年輕立委走入校園，爭取年輕人認同，擴展國民黨在年輕人中的影響力。

有關藍、白兩黨未來選舉合作方式，郝龍斌指出，2024大選是一次失敗經驗，雙方提名機制出了差錯，2026選舉藍、白參選人誰的民調高，誰就出線，透過兩黨合作共同打贏2026，國民黨才會有2028，到時候原則只有一個原則，就是贏、下架民進黨，他對國民黨的總統候選人有信心，藍、白合作就按照機制走。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法