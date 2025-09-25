傅崐萁狂跳針「爆破堰塞湖」 水利專家批：耍賴也要有分寸

立委傅崐萁。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，也引發責任歸屬爭議，立委傅崐萁連日推責中央，多次強調「爆破就能解決」，對此，國立台灣大學土木工程學系水利組榮譽教授蔡丁貴指出，事前爆破分流或自然溢流，都可能導致潰壩，不是前者就是絕對唯一的安全對策。然而，行政疏失與防洪災害決策是責任不同的兩件事。「傅崐萁要耍賴也要有分寸」。

蔡丁貴今日在臉書發文表示，媒體報導內政部找台大李鴻源教授評估，採取自然溢流、強制撤離的策略，而災害發生後，傅崐萁質疑中央政府沒有採取爆破的措施，造成災害。「我這個台大名譽教授的水利專家也來盡一點社會責任，評論一下花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩造成的溢淹災害！」

請繼續往下閱讀...

蔡丁貴說，不論自然溢流不爆破或爆破分流，從事後的降雨量資料來看，應變策略的強制撤離都是必要的防災措施。如果事前的颱風降雨預測技術可靠準確，在颱風未抵達之前事前爆破控制溢流與分流，此時堰塞湖的蓄水量相對是比較低的，比颱風降雨抵達時堰塞湖水位暴漲的蓄水量低很多。此時爆破造成溢流，仍然有導致全面潰堤的風險，而造成下游溢淹的災害，也不是完全安全。

蔡丁貴指出，自然溢流導致堰塞湖全面潰壩的機會非常高，遠大於事前爆破造成的潰壩。而且，前者發生時的堰塞湖蓄水量也遠大於後者，一旦潰壩發生，造成的溢淹災害，前者也遠大於後者。從技術面風險管理的角度來看，對於馬太鞍堰塞湖的防災措施，事前爆破可能潰壩造成的災害損失會小於自然溢流導致的潰壩災害損失。

蔡丁貴認為，強制撤離的事前溢淹災害預防是絕對必要的。撤離執行沒有落實確實是造成損失慘重的重要原因之一。而事前爆破分流或自然溢流，都可能導致潰壩，不是前者就是絕對唯一的安全對策。但相對之下事前爆破分流導致潰壩溢淹災害會比自然溢流的潰壩來得低。

蔡丁貴說，李鴻源的評估建議是在賭颱風降雨量不會造成自然溢流而導致潰壩。傅崐萁在吵的就是為徐榛蔚沒有落實強制撤離的行政疏失模糊焦點。不論採取事前爆破分流或自然溢流而導致潰壩溢淹災害，他都會為花蓮縣政府的行政疏失辯白。可惜，行政疏失與防洪災害決策是責任不同的兩件事。傅崐萁要耍賴也要有分寸，建議他去找李鴻源直球對決。

蔡丁貴最後也給出兩個建議：一、各河川局要建立掌管河川流域的颱風降雨預報模式與全流域河川洪水位預報模式；二、各河川的河槽疏浚是防洪工程的基本工作，必須在平日就要逐年累月的落實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法