    首頁 > 政治

    王定宇要政院反擊花蓮災情截圖曝光 羅智強批吃人血饅頭

    2025/09/25 14:08 記者劉宛琳／台北報導
    花蓮災情嚴重，國民黨立委羅智強批評綠委和政院還在政治鬥爭在野黨。（羅智強辦公室提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決式溢流，已造成15人死亡，仍有31人失聯。國民黨立委羅智強表示，正當各界都憂心災民、心繫救災之際，民進黨竟忙著搞政治鬥爭，要把行政院變網軍，以國家機器攻擊在野黨。15條人命成為鬥爭在野黨的工具，一群綠委與政院官員大吃人血饅頭，令人作嘔。

    羅智強指出，根據流出的截圖，民進黨立委王定宇在黨團群組貼出側翼粉專「MR.柯學先生」攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡，要行政院仿效。他tag行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等人，說民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊，阮昭雄則回應自己被tag的訊息，表示「收到」。

    羅智強指出，王定宇並在群組內上傳花蓮風災的罹難者位置圖，指公所未能落實強制疏散撤離，難辭其咎。林楚茵、陳培瑜、林淑芬等綠委也跟著熱烈討論。林淑芬tag張惇涵說，「公文，死亡人民分布圖很重要」，並建議「那一村講出來比較具體」；林還回應王定宇tag張惇涵、阮昭雄的訊息，表示「你寫這樣文鄒鄒，可以直接一點」。

    羅智強說，15條人命，31人至今生死未明，民眾家園遭毀、家庭破碎。但民進黨在災害發生時，不是討論如何救災，竟是研究如何攻擊在野黨。果然，網路已開始大量傳播綠委與政院所商討的攻擊圖卡，政治不能脫離人性，民進黨還有人性嗎？

    羅智強表示，截圖曝光後，王定宇在群組中怒嗆「一群叛徒」後退群，在暗地裡把人命當鬥爭工具的，才是人民的叛徒。災後民進黨秘書長徐國勇更要行政院部門透過媒體、第三方釋出具殺傷力消息，攻擊在野。冷血無良民進黨，麻木不仁萊爾校長。

