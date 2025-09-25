為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    獨家》普發鄉民5000元 橫山鄉長張志弘：完全不用舉債

    2025/09/25 13:56 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣橫山鄉長張志弘（中著紅衣者）強調，他不會為了沽名釣譽普發鄉民現金5000元而排擠建設。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山鄉長張志弘（中著紅衣者）強調，他不會為了沽名釣譽普發鄉民現金5000元而排擠建設。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山鄉國民黨籍鄉長張志弘決定追加今年預算普發鄉民每人現金5000元，縣內其他12個鄉鎮市，包含首善之區的竹北市在內，公所主任秘書陳家瑋表示，他們不會跟進，另外竹東、湖口、關西、新埔、芎林、北埔、尖石也都明確表達不會跟進。有的是因想把錢投資在重大公共工程建設上，有的則直言欠缺財源所以不會。

    目前人在韓國正準備轉機返台的張志弘中午獨家接受記者電訪說，他2任鄉長施政的重點就是「快樂橫山、幸福鄉民」8字，而要達成這個目標，對於鄉內財政紀律的把持原則就是「以小錢換大錢」，所以他的鄉庫仍有近4億7000萬元，而要發這筆6000萬的生活補助金，只要靠去年和今年的歲計盈餘就可以辦到，完全不用舉債。

    張志弘說，橫山鄉公所在內灣商圈的停車場、內灣圓樓人文客家餐廳、在大山背舊的豐鄉國小所打造的大山背客家人文生態館，每年就可以有1、2000萬的自主財源收入，所以這筆生活補助金不僅合法、也不會影響到整體橫山鄉的財政。

    他說，他施政一定先建設後推福利，建設的部分，強調路平、增建水溝防治水患、增點路燈讓全鄉大放光明。所以除了有圖利之嫌的路段，鄉內所有鄉道以下的大小道路都已經被他鋪平、增建水溝，路燈每月的電費從當年不到30萬到現在40幾萬，可見他執政的成效。

    至於其他重大工程建設、交通路網等，他則爭取中央和縣府的金援，像是竹120號縣道在內灣商圈段正在施工拓寬，或是竹35線的改善等，都是他去爭取縣府、中央支持，這就是他用「小錢換大錢」的做法，決不會為了沽名釣譽發生活補助金而排擠必要的建設，而是基礎建設都做了，他才會開始加碼提升鄉親的社會福利。

    新竹縣橫山鄉長張志弘說，如圖內灣商圈所在的圓樓人文客家餐廳和停車場，都是鄉公所的自主財源所在。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山鄉長張志弘說，如圖內灣商圈所在的圓樓人文客家餐廳和停車場，都是鄉公所的自主財源所在。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山鄉長張志弘說，目前改作大山背客家人文生館的舊豐鄉國小也是公所的自主財源之一。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山鄉長張志弘說，目前改作大山背客家人文生館的舊豐鄉國小也是公所的自主財源之一。（記者黃美珠攝）

