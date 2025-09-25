為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    外交突破！林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 會晤帛琉總統惠恕仁

    2025/09/25 13:38 記者黃靖媗／台北報導
    帛琉總統惠恕仁在第80屆聯合國大會期間，於紐約會晤我國外長林佳龍及駐美代表俞大㵢。（圖擷取自Office of the President, Republic of Palau Facebook）

    帛琉總統惠恕仁在第80屆聯合國大會期間，於紐約會晤我國外長林佳龍及駐美代表俞大㵢。（圖擷取自Office of the President, Republic of Palau Facebook）

    外交部長林佳龍甫結束訪歐行程，我國友邦帛琉昨日透過臉書指出，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）23日與林佳龍及我國駐美代表俞大㵢在第80屆聯合國大會期間，在美國紐約會晤。目前林佳龍已經結束訪美行程返台。

    帛琉總統辦公室臉書表示，帛琉總統惠恕仁在第80屆聯合國大會期間，於紐約與林佳龍及俞大㵢會面，帛琉包含參眾議員的代表團也出席了「台灣友誼之夜」活動。該活動由我駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦。帛琉總統辦公室臉書也發出惠恕仁與林佳龍、俞大㵢的合影。

    根據路透報導，林佳龍22日出席由美國全球戰略（American Global Strategies）在紐約舉辦的招待會。美國全球戰略是前美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與前國家安全會議幕僚長葛瑞（Alexander Gray）成立的顧問公司。

    路透也指出，這是台灣外交部長首度在聯合國大會週（UNGA Week）期間現身紐約。

    外交部對此僅說，沒有評論。

