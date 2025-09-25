接見薛瑞福 賴總統盼持續提升台美國防合作

賴總統今接見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福率領的訪團。（總統府提供）

賴總統今接見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福率領的訪團時表示，台灣人民有堅定不移的決心保衛國家主權，正積極提升自我防衛能力、強化全社會防衛韌性，未來將持續提升台美國防合作關係，與美國及理念相近國家在國安、打擊假訊息及網路安全等領域加強交流，更要強化與美國的戰略經貿夥伴關係。

賴清德表示，歡迎台灣的好朋友，美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福（Randall G. Schriver）再度來台，也感謝訪團對台灣的支持，持續深化台美關係。訪團成員是從「2049計畫研究所」轉型的「印太安全研究所」團隊成員，或是曾在美國政府擔任重要職務的專家，此次來訪展現出台美在國防、安全領域關係穩定且交流密切。

賴清德指出，台灣身處「印太第一島鏈」的關鍵位置，面對中國的文攻武嚇及灰色地帶侵擾，深知國家安全與台海和平穩定的重要性，台灣人民有堅定不移的決心保衛國家主權、守護民主自由的生活方式、維護以規則為基礎的國際秩序，及確保區域的和平穩定符合全球發展利益。

賴清德強調，和平必須靠實力，實力則要靠韌性。台灣正積極提升自我防衛能力、強化全社會防衛韌性，上週六剛結束的「台北國際航太暨國防工業展」是歷屆規模最大，剛舉辦完畢的「總統府全社會防衛韌性國際論壇」也是台灣史上第一次。

賴清德表示，台灣將持續投注資源在國防安全，明年度國防預算按照北約標準將達到GDP 3.32%，2030年前也可望達到GDP 5%的目標。台灣將秉持國防自主與不對稱戰略，透過對美軍事採購及台美共同研發、生產、製造，持續提升台美國防合作關係，並與美國及理念相近國家在國家安全、打擊假訊息及網路安全等領域加強交流，共同維護區域的和平穩定。

賴清德表示，台灣更要強化跟美國的戰略經貿夥伴關係，共同確保全球供應鏈安全，促進全球繁榮發展，期待「印太安全研究所」能持續協助台灣與美國對接，與友盟國家深化合作。

