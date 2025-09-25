縣長室走廊滑倒左手橈骨骨折 張麗善下午開刀將休養2天

張麗善滑倒後，簡單先貼上藥布，忍痛出席記者會，單手頒證書。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善今（25）早8點半左右，疑因走路太快在縣長室外走廊滑倒，忍痛出席完2場記者會後前往台大醫院雲林分院掛急診。縣府表示，經醫師判斷為「左手橈骨骨折」，下午開刀治療，需休息2天。

張麗善早上8點召集幾個局處首長在2樓縣長室內開會，8點半預計下去1樓親民大廳出席「智慧證書管理系統啟用記者會」，接近8點半左右，張麗善才走出縣長室走廊不久，疑似腳步太快而滑倒，下意識用左手撐地後突然哀叫一聲，身旁隨扈、秘書見狀趕緊攙扶她起身，先貼上藥布後，參加記者會。

請繼續往下閱讀...

張麗善出席智慧證書管理系統啟用記者會時，記者發現張麗善右手已舉不起，甚至在頒發電子證書只能用右手頒發；媒體聯訪時，記者詢問道「剛跌倒還好嗎？」，她回應「到現在左手還在刺痛」，緊接著她又到縣府廣場參加跨局處聯合救援花蓮行動。

縣府新聞處長陳其育表示，縣長會後前往台大雲林分院掛急診，照X光後，醫師判斷左手橈骨骨折，院方安排下午開刀治療、至少休息2天，因此後2天行程由副縣長謝淑亞或承辦局處首長代為出席主持。

張麗善滑倒後，簡單先在左手貼上藥布。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法