前美國安顧問波頓：川普可能正在把台灣拱手讓給中國

美媒《華盛頓郵報》近日報導稱，美國總統川普為與中國領導人習近平舉行峰會，因而暫停一項超過4億美元（約新台幣120億元）的對台軍援。前美國國安顧問波頓（John Bolton）近日投書媒體指「川普可能正在把台灣拱手讓給中國」，他表示，此事令人深感不安，他強調，美國應儘速恢復對台軍事援助，並明確表態「北京短期內不可能統治台灣」。

《國會山莊報》（The Hill）昨（24）日刊登波頓投書，波頓表示，中國對台灣的威脅不容否認，美國國會對援助台灣的支持長期以來都是堅定且跨黨派一致。他指出，台灣在第一島鏈中的戰略位置、晶片生產實力，以及民主制度，使其在美國國安戰略中至關重要。

他質疑川普此時暫停軍援的動機，認為與其一貫強調要與中國達成「史上最大貿易協議」有關。波頓批評川普執政期間推動的關稅政策導致美國難以凝聚盟友對抗中國，也指出川普對 TikTok 等中國企業的處置態度反覆。波頓指出，川普有時將個人利益凌駕於國安考量之上，例如因為 TikTok 有利於競選宣傳或與特定支持者的投資相關，就淡化其資安風險。

此外，波頓提到，自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，儘管中國成為俄羅斯的主要能源買家，川普並未對中方加徵制裁，反而對印度課徵高額關稅；儘管俄羅斯公然無視川普提出的終結烏克蘭戰爭計畫，川普仍拒絕對俄羅斯實施新制裁，事實上，他還將是否制裁俄羅斯，與歐洲是否對印度與中國實施高額關稅掛鉤。不論川普的動機是什麼，實際效果就是讓莫斯科與北京兩方都得以逃過處罰。

波頓指出，台灣最憂慮的不是軍售本身，而是美方可能作出的政治讓步。若川普為了與北京達成協議而修改或重新詮釋《上海公報》，承認中國對台主權，那麼台灣的政治生存將受到嚴重威脅。尤其亞洲其他政府會視此舉為美國實質上放棄台灣、任其聽命於北京的明確訊號。他警告，這種做法恐違反《台灣關係法》，也可能在國會引發政治風暴。但他也坦言，川普過去曾忽視法律，國會也未積極監督，因此類似行為並非不可能發生，一旦發生，無疑會刺激習近平加大對台灣的壓力。

波頓呼籲，支持台灣的人此時絕不能沉默。在川普的政治風格中，重要政策可能一夕之間透過社群貼文決定，缺乏國安會審查，也未與盟友協調。他強調，美國應儘速恢復對台軍事援助，並明確表態「北京短期內不可能統治台灣」。

值得注意的是，波頓與川普之間早已存在公開的深刻宿怨，波頓在2019年遭川普開除後，曾出書大肆抨擊，將川普描繪為無知的總統；川普則反罵他是「戰爭販子」。美國聯邦調查局（FBI）上個月已對波頓進行大規模搜索行動，查獲多項機密文件，外界則有部分聲音認為此為「政治清算」。針對媒體報導川普暫停對台軍援，白宮則回應，尚未最終定案。

