「世總」還原總統「夜宴」 批名嘴無端造謠

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流，下游光復鄉災情慘重，媒體人黃揚明質疑當晚賴清德總統竟在台南喜滋滋出席台商晚宴。世界台灣商會聯合總會今（25）日發聲明還原現場情形澄清，並「遺憾有黃姓媒體人胡亂造謠抹黑，希望無端造謠者立即道歉刪文」。

世界台灣商會聯合總會在官網發布聲明指出，這次在台南有來自全球六大洲1200位台商舉辦一年一度聚會，賴總統原訂出席24日開幕典禮，但考量颱風來襲，加以賴總統要感謝全球台商捐款救援雲林、嘉義及台南風災，故最後安排提前在23日晚上晚宴來致意。

世總還原過程說，晚宴前，晚間6時30分安排世總幹部及六大洲總會長座談，賴總統預定應於6時25分抵達，結果6時40分才進場，賴總統一到馬上向大家致歉，解釋說是因為與行政院長卓榮泰討論花蓮災情搶救的事情耽誤。

賴清德也再次感謝台商朋友心繫台灣，每每有任何天災總是第一時間慷慨解囊，尤其是之前台南和花蓮地震、及最近南部風災，都看到台商朋友的愛心！更感謝大家對台灣的國際支持與國家安全的重視。

世總指出，在座談半小時後，總會長吳光宜及台南市長黃偉哲陪同賴總統進入晚宴會場，賴總統除先感謝台商先進愛心捐款，再度提到颱風災情，之後才細數台灣近年來在經濟發展的情況及國際情勢變化的挑戰。

世總表示，很遺憾黃姓媒體人在臉書胡亂造謠，抹黑賴總統及世總團隊，第31屆世總幹部深感憂心，台灣最珍貴的就是人與人之間互相信賴合作，台灣人民在逆境中團結互助，逆風勇敢前進，但卻有人意圖破壞這種信賴與善良，對此世總要表達深切的遺憾與譴責，希望無端造謠者應立即道歉，並刪除發文，不再傷害台灣社會的良善力量！

