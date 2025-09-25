為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    災情當晚喜赴晚宴？ 總統府駁名嘴「惡意造謠」

    2025/09/25 12:38 記者陳昀／台北報導
    馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，下游光復鄉死傷慘重；媒體人黃揚明質疑，當晚賴總統在台南喜孜孜地出席歡樂的台商晚宴，對花蓮災情之字未提，「喜氣畫面」有觀感爭議。對此，總統府駁斥「惡意造謠」，賴總統當天到場即表達，因與卓揆討論花蓮災情處置延遲抵達會場，也呼籲各界踴躍捐款；據悉，賴當天致詞完即離場，不曾餐敘宴飲。

    有關政論名嘴宣稱「總統出席世台會行程未關心花蓮災情」一事，總統府發言人郭雅慧表示，該文章實屬惡意造謠、絕非事實。賴清德總統當晚抵達後先進行座談，致詞開場即主動談及花蓮災情，詳述當日下午與行政院長卓榮泰開會討論花蓮災情處理，並為因此延遲抵達會場致歉，同時呼籲各界協助熱情捐款救災

    郭雅慧呼籲，政治評論應先聚焦花蓮救災與失聯者搜救，而非急於政治攻防汙衊，評論前應力求查證以免有損威信。

    府方人士也說明，賴清德總統因應颱風不克出席世台會相關活動，因而調整在歡迎晚宴前出席致詞，重點是，賴總統當日致詞完即離場，不曾餐敘宴飲，該名嘴發文絕非事實。

