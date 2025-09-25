為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沈慶京證實曾抱怨樓地板遭刪 柯文哲笑回「怎麼這麼傻不早講」

    2025/09/25 12:49 記者陳彩玲／台北報導
    台北地院25日審理京華城案，傳喚共同被告威京集團主席沈慶京出庭作證。（記者廖振輝攝）

    台北地院今審理京華城弊案，威京集團主席沈慶京大吐苦水，再度痛批北市府前副市長林欽榮是蒙騙達人，並提及2018年市府公告刪除京華城12萬284萬平方公尺樓地板面積時，他有向被告柯文哲「發牢騷」，當時柯笑我「你不是生意人，怎麼這麼傻，當時不早講」。至於「不早講」是何意，沈慶京認為，柯文哲是講良心話，並誇讚他是「好的父母官」。

    今天上午開庭，由檢察官先進行主詰問，沈慶京被問到是否有就京華城案向市府陳情，他滔滔不絕地說，從1991年開始講起，最後再度提起台北市前市長郝龍斌不理監察院的調查結果，直到柯文哲擔任市長1、2年後搞清楚，都委會通過容積率560，但卻把原本12萬284萬平方公尺樓地板面積刪除，再次批林欽榮是「蒙騙達人」。

    沈慶京吐完苦水後，公訴檢察官提示偵訊筆錄，顯示沈慶京曾向偵查檢察官說，「北市府刪除樓地板面積，我有去市政府找柯文哲理論，柯文哲還笑我：你不是生意人，怎麼這麼傻，當時不早講？」

    對此，沈慶京表示，確實曾因此事向柯文哲「發牢騷」，當時也說「反正訴願不會贏，行政法院也都是維護地方政府」等語，但不記得抱怨地點在哪裡。

    檢察官則詢問，「柯文哲說不早講是什麼意思？」此時，柯文哲律師蕭奕弘提異議，認為檢方要求沈慶京進行臆測，但遭審判長駁回。沈慶京回稱，他認為，柯文哲是好的父母官，願意講良心話，沒有講官僚話，「是不錯的好人」。

    台北地院25日審理京華城案，傳喚被告前台北市長柯文哲，柯文哲抵達地院時，和現場聲援的「小草」支持者握手致意。（記者廖振輝攝）

