百靈果和呱吉和好了！ 凱莉號啕大哭擁抱他影片曝光

Podcast《百靈果》日前因邀請知名「小草」粉專「不禮貌鄉民團」線上直播，引發多年好友網紅呱吉不滿，痛心表示「以後不會再想往來」，讓主持人凱莉相當難過。不過，兩人日前在公開場合見面，凱莉一見到呱吉就忍不住痛哭，最後兩人相擁，盡釋前嫌。

百靈果昨日YouTube直播中，播出旁人錄下、凱莉與呱吉在「Open mic」（脫口秀試演場）場合相遇，凱莉大哭擁抱呱吉的影片。凱莉昨日直播時看到自己被錄下的影片，坦言相當丟臉，她也還原狀況。

凱莉說，其實在事件發生後，就有不斷與呱吉傳訊息互相溝通、解釋，但錄影畫面是他們第一次在事發後見面，凱莉表示，她本來想向對方道歉「抱歉讓你難過」，殊不知會哭成這樣；她也表示，兩人現在已經「沒事了」。

《百靈果》日前在社群媒體宣布，將邀請知名「小草」粉專「不禮貌鄉民團」線上直播。消息一出引起不少粉絲不滿，和《百靈果》主持人凱莉交好的呱吉，也痛心地在下方留言「OK, fine」甚至表示「以後不會再想往來」，讓留言區吵成一片。

對此，凱莉事後回應，與呱吉私下感情很好，經常相約聊天、喝酒，如今卻遭單方面切割相當錯愕，她透露自己嘗試用各種方式傳話，甚至透過群組讓呱吉看見，「因為我知道我個人的他好像就沒在看了」，希望能藉此修補關係，談到激動處更數度落淚，感嘆仍在努力調適心情。

