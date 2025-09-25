美國務院報告揭中國「再教育營」強迫勞動 陸委會：人權危機蔓延

美國國務院日前發布《2024年度人權報告》，揭露中國人權狀況每況愈下，國家機器對社會控制有進一步收緊的趨勢。陸委會今日發圖文痛批，中共持續壓迫，人權危機蔓延。（圖擷取自臉書）

美國國務院日前發布《2024年度人權報告》，揭露中國人權狀況每況愈下，國家機器對社會控制有進一步收緊的趨勢。陸委會今日於臉書發圖文痛批，中共持續壓迫，人權危機蔓延。

陸委會表示，對於新疆地區迫害，報告指出中共對維吾爾族及其他穆斯林少數民族的行動，已構成「種族滅絕」與「反人類罪」，手段包括任意拘禁、酷刑、強迫失蹤、大規模監控，以及利用「再教育營」進行強迫勞動、思想灌輸與文化清洗。

香港自由消逝方面，中共全面落實港版國安法後，香港曾引以為傲的言論、新聞與集會自由幾乎蕩然無存，報告批評當局任意逮捕與拘留，跨境打壓海外港人、民主派人士、新聞工作者及公民社會代表，僅因表達政治觀點即遭逮捕、起訴與長期監禁。

陸委會指出，中共持續鎮壓人權律師、嚴格限制宗教活動，並透過嚴格網路審查（防火長城）阻斷外部資訊，箝制人民思想，壓制公民社會，並在全球範圍內實施「最全面、最複雜的跨國鎮壓行動」，針對海外異議人士、民運人士及留學生等，進行監控與騷擾。

