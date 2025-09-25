不是第一次也不會是最後一次！稱「傅崐萁輿論戰成功」翁達瑞嘆：行政院悶聲挨打

旅美教授翁達瑞表示，立委傅崐萁（右二）在輿論戰完勝行政院長卓榮泰（右三）。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，引發責任歸屬爭議，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）表示，立委傅崐萁在輿論戰完勝行政院長卓榮泰，他認為，面對傅崐萁的不實輿論操作，行政院悶聲挨打，既無澄清，也無反駁。傅崐萁的災害輿論戰成功，網路聲量打爆卓榮泰。民進黨在輿論戰吃癟，這不是第一次，也不會是最後一次。

翁達瑞今日在臉書發文表示，災情傳出後，中央與地方爭議不斷，傅崐萁在輿論戰完勝卓榮泰。若只比較臉書貼文的熱度，他發文時傅崐萁的最新臉書貼文獲得2萬7800的反應數，6300K的留言，與1200次的分享。卓榮泰的最新臉書貼文只有4200的反應數，646則留言，與77次的分享。

請繼續往下閱讀...

翁達瑞指出，災害發生前，中央政府已下令撤離危險區域的居民，但強制撤離的區域仍發生嚴重死傷，因為地方政府並未貫徹中央的指令。若要追究災害的死傷責任，地方政府勢必大於中央政府。那為何傅崐萁能在輿論戰打爆卓榮泰呢？根據他的初步分析，中央政府並未告知民眾真相，任憑傅崐萁在媒體帶風向，成功將花蓮縣政府的責任甩給行政院。

「那真相又是什麼呢？」翁達瑞說，中央政府先前的評估正確。光復鄉的災情肇因於堰塞湖溢流。只要危險區域的居民全數撤離，不會有任何死傷。地方政府沒有確實執行撤離指令，才是人員死傷的主要原因。有關潰堤與溢流的差別，以及何者才是災害的原因，多數民眾並不清楚。更糟的是，至今行政院仍未將完整的真相告知民眾，給予傅崐萁操縱輿論的空間。

翁達瑞表示，這兩天，傅崐萁一再宣稱爆破可以解決問題，但中央政府拒絕炸毀堰塞湖的堤岸。花蓮縣府的募款公告直接使用堰塞湖潰堤一詞。親藍媒體也大力放送傅崐萁的不實說詞。傅崐萁的輿論操作讓民眾誤認堰塞湖潰堤，民眾死傷的責任在拒絕炸堤的中央政府。事實上，堰塞湖溢流才是災害的原因，不明就裡的民眾反而縱放怠忽撤離指令的地方政府。

翁達瑞最後嘆道，面對傅崐萁的不實輿論操作，行政院悶聲挨打，既無澄清，也無反駁。傅崐萁的災害輿論戰成功，網路聲量打爆卓榮泰。民進黨在輿論戰吃癟，這不是第一次，也不會是最後一次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法