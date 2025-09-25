沈慶京出庭作證「手機響起」 審判長：將裝強波器

台北地院25日審理京華城案，傳喚共同被告威京集團主席沈慶京出庭作證。（記者廖振輝攝）

威京集團主席沈慶京今天上午出庭作證，由檢察官率先進行主詰問，未料，在詢問沈是否有與被告柯文哲在市長室碰面時，遭沈慶京手機鈴聲干擾，他尷尬地表示，「是科控中心打來」，審判長江俊彥立即要他接聽，並表示法庭訊號不佳，會要求加裝強波器，避免再發生。

上午10時許，檢方針對2018年北市府公告刪除12萬284平方公尺樓地板面積部分，詢問沈慶京是否有向柯文哲陳情，並提出沈在去年接受偵訊的筆錄，確認其說詞。

沈慶京表示，北市府刪除樓地板面積後，有到北市府市長室和柯文哲碰面，忘記當時還有誰在場，「我是去向柯發牢騷……」，未料沈慶京話還沒說完，手機鈴聲突然響起，他拿起電話表示「是科控中心打給我」，審判長立即要他接聽，庭訊因而暫時中斷。

沈慶京接起電話後表示，「我在台北地方法院開庭」，電話掛斷後，審判長表示，該法庭的訊號不好，未來會請求加裝強波器，避免此情況再次發生。

過去京華城弊案審理期間，柯文哲的手機也曾作響，同樣是因電子腳環訊號不佳，科控中心致電詢問。不過，柯日前開庭時抱怨，他因收訊不佳，飽受監控人員干擾，在合議庭審酌下，23日已由廠商幫柯文哲更換設備。

