不贊成台南市普發現金 台灣基進邀民團共發心聲 ​

台灣基進台南黨部主委吳依潔（中）邀請台南新芽、台灣交通安全協會共同召開記者會反對南市普發現金。（台灣基進台南黨部提供）

今年8月18日有南市議員提案，希望台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發於民眾，台南市長黃偉哲允諾將於9月26日市議會定期召開前提出報告。台灣基進台南黨部主委吳依潔表示反對意見，並邀請台南新芽、台灣交通安全協會共同召開記者會表達心聲，期望台南市政府能夠採納。​

吳依潔表示，不管是市政府機關還是民意代表皆應以公共利益為優先，從長遠的政策規劃來思考如何為民謀利，並表示不認同台南市多位議員這種將稅金變成選舉工具的想法。稅收制度的重點在於資源的重新分配，利用稅金進行多數人、跨世代都能受益的公共建設與政策，達成社會公益，才是這項制度的核心。

吳依潔表示，除此之外，新版財劃法對台南市財政產生莫大衝擊，超徵8.17億稅額若用於自來水普及、排水設施、軌道建設，可以大大降低台南財政負擔。​

台南新芽協會副秘書長江昺崙表示，黃偉哲聽到市議會普發現金提案後，曾以「巧婦難為無米之炊」來形容，更加凸顯台南財政吃緊的狀況。若要體恤災民，目前台南溪北地區的發展明顯不及於溪南地區，應將資源擺放於正確的位置，面對極端氣候的挑戰，也更應將公部門經費用於提高城鎮的防災韌性。​

台灣交通安全協會理事林詠軒說，如果把罰鍰或超收稅金當成一般財源，會讓政府陷入「依賴違規來養財源」的惡性循環，這不僅會削弱執法的正當性，更會讓市民懷疑政府是在「搶錢」。應將超徵的交通罰款「專款專用」，用於改善台南交通，使台南盡早擺脫行人地獄的惡名。

