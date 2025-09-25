揭傅崐萁版「財劃法」對台5危害 民團籲總統召開財政國是會議

台灣經濟民主連合、台灣公民陣線25日前往行政院舉辦「召開財政國是會議，審慎研擬財劃法版本」請願行動，並遞交請願信。（記者張嘉明攝）

國民黨日前以人數優勢強推的「財劃法」因公式錯誤引發爭議，台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等民團今赴政院外召開記者會揭露國民黨團總召傅崐萁版的「財劃法」對台灣已經帶來五大危害包含舉債、水平分配錯誤等，向政院請願，呈請總統召開財政國是會議，審慎研擬《財劃法》新版本，並一併討論中央與地方經費分攤、稅制改革等健全國家財政方案。

經民連研究員陳柏諺指出，去年12月20日立法院以輾壓式立法，通過傅崐萁版「財劃法」，為台灣帶來五大危害包含，一、掏空中央政府財政，行政院被迫舉債4000億元，瀕臨每年15%舉債上限，壓縮社福、國防、各項建設及政府防災、救災預算空間。

請繼續往下閱讀...

陳柏諺續指，二、錯誤水平分配，分配指標之營業額及人口數占比過高（70.5%），甚至完全刪除舊法「最近三年基準財政需要額減基準財政收入額之差額平均值」之分配指標（原占非直轄市分配權重85%），重北輕南，惡化區域不均衡，讓基隆、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東居民成為二等國民。

他補充，三、不當減縮鄉鎮（市）第三級政府分配比例，不利基層民生；四、以罰鍰占比為分配指標，變相鼓勵警察對人民濫開罰單；五、以房屋稅及土地稅稅收增幅為分配指標，將助長土地炒作。

經民連主張，傅崐萁版《財劃法》條文公式出錯，造成345餘億統籌分配稅款無法分配，應向國人道歉認錯，行政院無須主動為其解套；但是，前述五大危害的錯誤，必須予以矯正、止血，行政院應研擬符合財政均衡的《財劃法》再修正案版本，讓錯誤的傷害停留在2026年，而不是年年持續、年年擴大。

經民連智庫召集人賴中強直言，傅崐萁的親中與黃國昌的復仇心態，讓國會無法正常運作，行政院縱使提出理想「財劃法」再修正版本，期待傅崐萁、黃國昌二人幡然悔悟，顯不切實際。

他認為，於今之計，唯有請行政院規劃，呈請總統召開財政國是會議，廣邀中央、縣市、鄉鎮三級政府之首長、財政主計官員與民意代表，各政黨代表，學者、專家與公民團體代表，青年與學生代表，以全國各界會商形成多數意見，審慎研擬《財劃法》新版本，並一併討論中央與地方經費分攤、稅制改革等健全國家財政方案。

台灣經濟民主聯合智庫研究員陳柏諺。（記者張嘉明攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法