「垂直避難」是新發明？吳崢：傅崐萁2018就寫過

民進黨發言人吳崢今（25日）指出，早在2018年國民黨立委傅崐萁擔任花蓮縣長時期，縣府就已明定疏散撤離包含「垂直避難」。（圖取自吳崢臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，有部分媒體報導，花蓮縣政府稱這次內政部新創「垂直避難」。對此，民進黨發言人吳崢今（25日）駁斥說，水災「垂直避難」是國際常見的避難原則，早在2018年國民黨立委傅崐萁擔任花蓮縣長時期，縣府就已明定疏散撤離包含「垂直避難」。

吳崢今透過臉書指出，網路上有匿名文章自稱警消，説內政部發明垂直避難導致撤離不當，甚至花蓮縣府社會處長受訪都說內政部研議新的避難方法垂直避難。以上都是錯誤資訊。

吳崢說明，事實上，水災「垂直避難」是國際常見的避難原則，早在2018年傅崐萁擔任縣長時期，縣府發布的水災保全計畫書中，就已經明定疏散撤離包含「垂直避難」，傅崐萁自己寫的，花蓮縣府早知道，「竟然還有縣府首長帶頭造謠，是失職、還是故意？」

中央災害應變中心昨晚也表示，為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，農業部經邀集多次專家會議討論，評估影響範圍並劃定區域，是依據聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中有關水災之避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式，垂直避難並非部分媒體所稱本次因應溢流新創之避難方法。

