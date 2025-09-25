中市議會綠議員助理控遭推擠 藍議員助理喊應共同維護議場規則

國民黨中市議會3名議員助理強調，所有政黨都要所有政黨都應共同維護議場規則。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會昨天爆發民進黨籍議員助理指控國民黨籍議員李中推擠、陳政顯言語恐嚇，要求兩人道歉，國民黨市議員3名助理今天上午召開記者會對此表示遺憾；16日議會就決議助理在大會不得進入議場，所有政黨都應共同維護議場規則，更質疑此時花蓮災情嚴重，應同島一命，民進黨不要在此時進行政治操作。

市議員黃馨慧研究室主任劉曉慧指出，市議會是公開且莊嚴的立法殿堂，有既定的程序與規範，昨天卻發生民進黨助理公然違反議場規定、靠近主席台的行為，此行為不僅是不尊重議場秩序，更有妨礙議事進行的疑慮。

請繼續往下閱讀...

劉曉慧強調，助理的角色是輔助議員，而非直接介入議事，更不應該衝撞制度，若助理可以隨意上前靠近主席台，則議場秩序將形同虛設，更可能造成不必要的衝突，她認為所有政黨都應共同維護議場規則，此作法是對議事尊重也是對市民負責，也回歸到理性專業問政，落實監督。

市議員羅永珍服務處執行長陳清崧也對這起事件表達遺憾，議會早在16日就規定，大會議程期間助理不能靠近備詢台前方區域；過去只要議員本人在議場走動，助理都會禮讓議員，這是議員的尊重，但事發時該名助理確實擋到議員行走動線，才造成推擠，大家都應尊重議事堂內的議事規則，希望未來不要再發生。

市議員朱元宏執行長朱博揚表示，現在花蓮正遭遇百年來的大災情，很多的族人還受困在災區，一直在協調救災，因為同島一命，不應該在議會進行政治攻防，府會應同心，市府針對花蓮救災幫忙，議會也應該如此，要讓議會的攻防趕快告一段落，趕快協助花蓮救災。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法