    首頁 > 政治

    讓垃圾變黃金！遭批「政治尼姑」釋昭慧點名開告國民黨發言人李明璇

    2025/09/25 11:07 即時新聞／綜合報導
    國民黨發言人李明璇23日在臉書直播時，暗指釋昭慧（見圖）是「政治尼姑」，對此釋昭慧今早宣布提告，並強調：「讓垃圾變黃金，確乎福國利民！」（資料照）

    國民黨發言人李明璇23日在臉書直播時，暗指釋昭慧（見圖）是「政治尼姑」，對此釋昭慧今早宣布提告，並強調：「讓垃圾變黃金，確乎福國利民！」（資料照）

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，引起社會各界熱議。國民黨發言人李明璇23日在臉書直播時，暗指釋昭慧是「政治尼姑」，對此釋昭慧今早在臉書宣布提告，並強調：「讓垃圾變黃金，確乎福國利民！」

    釋昭慧提到，她過去從未打開那些辱罵、毀謗她的影片來看，因為那些影片就像垃圾坑，揭開就惡臭撲鼻，會讓她忍不住作嘔，但此回在「阮囊羞澀」又想為「賑災濟苦」盡一點心，於是強忍作嘔不適，在熱心臉友提供網址的指引下，揭開了第一座「垃圾坑」，自行錄影、截圖，準備提告索賠用以賑災濟苦。

    釋昭慧表示，後續好心人士陸續提供「垃圾坑」新址，而且錄影、截圖樣樣不少，甚至貼心地幫她摘取那些「惡臭文字」，供她即時刊佈。釋昭慧感謝地說：「感謝他們捂鼻工作，讓我減少了作嘔次數，於臉書直接複製、貼上即可。」

    釋昭慧指出，今早起來，臉友再提供兩案，其中一案竟是「國民黨發言人」，並將國民黨發言人李明璇在直播中的截圖內容貼出。釋昭慧強調：「讓垃圾變黃金，確乎福國利民！雖然這麼一案一案單點驗收，比不上『第六種管道』那麼全面性，但是積少成多，未始不能讓那幾個刑事嫌犯多跑幾趟法院，不時緬念『世上苦人多』，繳些贖罪款！」

