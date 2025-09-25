為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北院傳喚沈慶京 律師黃帝穎：3大關鍵事實影響柯文哲是否收賄

    2025/09/25 11:51 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎今表示，「沈慶京今北院作證，1600萬金流是關鍵」，但仍有3大關鍵事實，影響柯文哲收賄成罪風險。 。台北地院25日審理京華城案，傳喚被告前台北市長柯文哲，柯文哲抵達地院時，和現場聲援的「小草」支持者握手致意。（記者廖振輝攝）

    台北地方法院審理京華城弊案，今（25）日傳喚共同被告、威京集團主席沈慶京作證。對此律師黃帝穎今表示，「沈慶京今北院作證，1600萬金流是關鍵」，但仍有3大關鍵事實，影響柯文哲收賄成罪風險。

    律師黃帝穎今日發文提到，沈慶京證詞牽動柯文哲收賄重罪的三大關鍵事實。首先，「沈慶京能否合理交代1600萬元金流」，北檢起訴認定，沈慶京在2022年9月至10月間共提領現金1600萬元，但2022年10月18日，柯市府都市發展局就核發京華城建照，對比柯文哲的檔案記載「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」，三者時間點具有高度密接性。因此，沈慶京作證能否合理交代1600萬元金流，牽動柯文哲是否收賄1500萬元的判斷。

    再者，「沈慶京能否合理解釋朱亞虎認罪行賄210萬元」，沈慶京證詞，能否合理解釋沈的親信朱亞虎認罪行賄，其中藉沈企業集團7個人頭賄款210萬元。但無論沈解釋是否合理，都不影響朱亞虎認罪行賄的事實，查近10年各級法院審理貪污案件，只要行賄被告認罪，收賄被告均判有罪。

    第3點為「沈慶京與柯文哲密會時間序及細節」，沈慶京是行賄被告，今到庭作證，沈柯密會的時間序及細節也是關鍵事實，對應柯文哲常高喊「公開透明」，柯竟與建商富豪沈慶京密會，異常情況必然受到檢驗。

    沈慶京。（記者廖振輝攝）

