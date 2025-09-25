為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林佳龍訪奧地利讓中國外交部跳腳 我外交部反擊：荒唐、悖離事實

    2025/09/25 11:02 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉今日表示，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實，外交部予以嚴正駁斥。（資料照）

    外交部發言人蕭光偉今日表示，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實，外交部予以嚴正駁斥。（資料照）

    我國外交部長林佳龍上週在中國外長王毅剛走後，馬上到訪奧地利維也納，引起中國外交部跳腳稱，「搞『台獨』是死路一條，『挾洋謀獨』不會得逞」。外交部發言人蕭光偉今（25）日反擊，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實。

    中國外交部發言人郭嘉昆22日於例行記者會上聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並表示，搞「台獨」是死路一條，「挾洋謀獨」不會得逞，無論民進黨當局如何蹭熱點、搞竄訪都註定失敗，不可能撼動一中格局的。

    蕭光偉今日表示，中國貶低我國主權相關荒唐發言，惡意曲解歷史、悖離事實，外交部予以嚴正駁斥。

    蕭光偉說，外交部並再次強調，我國與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的客觀事實，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際社會公認事實，中華人民共和國無權評論我國與他國互動交往。

    蕭光偉指出，林佳龍此行訪問奧地利等歐洲國家，推廣台灣多元文化，獲得各界熱烈迴響，有助深化台歐人民友誼，彰顯民主與多元文化的共同價值，外交部將持續秉持「總合外交」理念，台灣將持續與各理念相近國家深化交往，深化民主價值連結。

