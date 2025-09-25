花蓮光復鄉重災！張麗善捐1個月薪資：「盼盡棉薄之力協助」

縣府出動物資、設備協助花蓮縣災後重建。（記者李文德攝）

樺加沙颱風帶來豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，截至今天上午7時統計，已知14死、31失聯。雲林縣政府今（25）日跨局處調度人力、物資前往花蓮協助災後重建，縣長張麗善表示，將捐出1個月薪資，盡棉薄之力。

今天早上兩輛載滿物資的車輛及載有大型怪手的車輛在縣府廣場集合，由張麗善，環保局長張喬維、交工局長汪令堯、建設處長廖政彥、農業處長魏勝德、縣農會總幹事陳志揚等人齊喊「為花蓮加油」。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，此次環保局昨日已派洗街霧砲消毒車去前往華聯，更提供超過2萬瓶消毒水，協助當地災後環境消毒。就跨局處統合，募得各類救災物資，包括水、肉鬆、泡麵、營養棒、即食調理包、肉醬、寶寶粥、地瓜脆片、咖啡等食品，盼有效解決災區民眾的基本需求，

張麗善表示，為進一步協助花蓮光復鄉救災與重建，交工局協調義力、新科營造公司，提供重型機具及人力支援，9點救災隊伍從雲林出發，預計於下午4點多順利抵達花蓮光復糖廠，共派出重型機具30台，並調動37名專業人員，協助開挖道路、清理災區、運送物資等。所提供的機具包括挖掘機、推土機、小山貓、土車、水車、吊卡車等，配合花蓮縣府指派調度。

張麗善指出，花蓮縣面對嚴重災情，各地有錢出錢，有力出力，因此會捐出1個月薪資略盡棉薄之力，也希望透過這次全縣上下團結合作的力量，讓災民們能夠早日重建家園，度過難關。

縣府出動物資、設備協助花蓮縣災後重建。（記者李文德攝）

縣府出動物資、設備協助花蓮縣災後重建。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法