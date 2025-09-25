綠委群組「內鬼」抓到了？民進黨團遺憾：萬事莫如救災急

民進黨團內部群組對話外流。（取自蔡正元臉書）

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，有媒體及前立委披露民進黨立委群組對話，包括建議行政院及民進黨中央釋出澄清且具殺傷力消息，外界關注是否抓到「內鬼」。民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）不諱言，這是一個內部自由討論的空間，黨團對此非常遺憾，至於任何的究責或追查，「我們覺得萬事莫如救災急。」

據流出的對話內容顯示，王定宇在群組中向行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇提議，可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員後續接著反擊。王並上傳一張光復鄉14名罹難者的位置圖，並指出他們全都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，「公所落實執行不力難辭其咎」。

民進黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢及，黨團內部群組有關政治攻防的對話截圖外流，是否有抓內鬼。

鍾佳濱回應，像這種社群媒體、ine群，對任何的團體來講，都是一個內部的自由討論空間，大家都非常珍惜，發生這樣的事情，黨團覺得非常遺憾，雖然這不是第一次發生，但希望大家要珍惜自由討論的空間。

鍾佳濱說，黨團也會努力的讓它恢復，讓黨團成員可以珍惜這樣的內容；至於眼前最重要的事情，應該是救災，所以對於任何究責或追查，萬事莫如救災急。

此外，昨晚有粉專聲稱，王定宇退群前曾痛斥「一群叛徒」。王今天受訪澄清，他沒有沒有寫那句話。

一名黨團成員也向本報證實，王定宇當時並未罵人，且如今連「內鬼」是誰都不知道，又外洩訊息該怎麼辦。

