曝綠營群組對話外流非首次 鍾佳濱：抓戰犯「大可不必」

民進黨團幹事長鍾佳濱今天接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。（POP撞新聞提供）

2025/09/25 10:23

〔記者李文馨／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，民進黨立院黨團內部群組流出截圖，要求政院釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨團幹事長鍾佳濱說，這不是第一次發生，以他個人的處事方式，他認為抓戰犯「大可不必」，因為可能對內部成員產生不信任；鍾也坦言，黨團接下來也要重新建立內部討論空間。

鍾佳濱今天在廣播節目「POP撞新聞」表示，任何人私下的聊天談話，不見得是事實或不是事實，只是在描述的時候可能會有一些情緒，所以不見得適合讓外界知道。紓解情緒的時候，有些講的事情會比較誇大，不見得是真實內心的認定。

他說，這種私下談話本來就不適合公開，這是一種禮貌、倫理，且內部群組要讓大家敞開心胸、沒有壓力，不用字字斟句酌、修飾的（表達意見）；他從2016年擔任立委以來，類似事件發生不止一次，但這種事就像新聞泡沫一樣，過一陣子就平息。

鍾佳濱認為，最好的方式就是，不去做任意的人身攻擊或批評，避免造成不必要的誤解。他說，群組發生這種事情，不管是在哪一個社群，可能會讓大家潛水、不講話了，就少數幾個人發言，最後就會變成村長廣播，「過一陣子大家需要心理上的復原，怎麼重新拾回建立信任」。

鍾佳濱提到，至於是否要抓戰犯、抓洩密者，以他個人的處事原則，「這大可不必」，因為不可能做到滴水不漏，當開始想要找出是誰洩漏出去的時候，就會產生對群組夥伴的不信任，不信任是一個很不好的事情，大家基於信任才會打開心胸談事情，但有人不遵守默契講出去了，「老實說，他自己的壓力更大」。

鍾佳濱表示，但他畢竟只是黨團三長之一，他必須跟其他人討論，並取得黨團成員的共識，他現在是幹部，不能因為自己覺得沒有關係就算了，他不能是這個態度，必須對大家負責。他說，很遺憾發生這種事情，但大家在討論的過程當中，有時候有些情緒、有時候有些加油添醋，不代表這些討論的文字，就是當事人真實的認知或感受。

