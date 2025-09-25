為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮災情嚴重 日相石破茂發文：我深感痛心

    2025/09/25 11:15 即時新聞／綜合報導
    日本首相石破茂表達對台灣花蓮光復災情的關切，表示「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活」。（法新社）

    日本首相石破茂表達對台灣花蓮光復災情的關切，表示「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活」。（法新社）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流，大水沖進鄰近鄉鎮致災造成嚴重傷亡。日本首相石破茂也表示關心，「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活」。

    石破茂於X平台使用日文、中文發文提及，「致台灣朋友們，聽聞本次因颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切的哀悼，並向其遺屬致以誠摯的慰問，亦對於所有受災者，致上由衷的關懷與慰問。對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。」

    許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「3·11災難中，台灣人民給予了許多支持，日本也應該幫助台灣」、「加油台灣！我要捐款！」、「感謝您的支持」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播