花蓮災情嚴重 日相石破茂發文：我深感痛心

日本首相石破茂表達對台灣花蓮光復災情的關切，表示「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活」。（法新社）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流，大水沖進鄰近鄉鎮致災造成嚴重傷亡。日本首相石破茂也表示關心，「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活」。

石破茂於X平台使用日文、中文發文提及，「致台灣朋友們，聽聞本次因颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切的哀悼，並向其遺屬致以誠摯的慰問，亦對於所有受災者，致上由衷的關懷與慰問。對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。」

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「3·11災難中，台灣人民給予了許多支持，日本也應該幫助台灣」、「加油台灣！我要捐款！」、「感謝您的支持」。

台湾の皆さんへ

この度、台風１８号（ラガサ）により、台湾東部を中心に大きな被害が発生しているとの報に接し、大変心を痛めています。

犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、御遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げます。また、被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。… — 石破茂 （@shigeruishiba） September 24, 2025

