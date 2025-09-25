馬太鞍溪堰塞湖饋流釀災 林智群：專家評估「無法處理」只能監控撤離

林智群今日於臉書粉專發文提及，一堆人說明明知道有堰塞湖，政府為什麼不處理？專家學者評估後都認為沒辦法處理，在大自然的力量面前，怎麼還一堆人覺得人定勝天？。馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因樺加沙颱風影響饋流釀災，造成光復鄉淪為重災區，傷亡慘重。對此律師林智群表示，看到有部分民眾質疑明知有堰塞湖為何政府不處理？不過，「經專家評估後無法處理，只能監控，真有危險就撤離住戶」、「在大自然的力量面前，怎麼還一堆人覺得人定勝天？」

馬太鞍堰塞湖是在幾百公尺的山上，壩體長2300公尺、寬600公尺，大安森林公園4.5倍面積，厚80公尺、水量可以達一個南化水庫9100萬噸的量體，沒有道路，大型機具到不了，地質鬆軟，施工危險，你要怎麼處理？「面前只能監控，有溢堤或潰堤危險時，再撤離居民。」

林智群最後說，台北市也有一個大屯火山，你能怎麼處理？只能監控，真的有危險的時候就撤離住戶，只能這樣。難道要因為「可能爆發」就把北投人民都遷走清空嗎？十幾萬人會同意放棄自己的房子財產離開嗎？

