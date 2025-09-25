為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    馬太鞍溪堰塞湖饋流釀災 林智群：專家評估「無法處理」只能監控撤離

    2025/09/25 11:21 即時新聞／綜合報導
    林智群今日於臉書粉專發文提及，一堆人說明明知道有堰塞湖，政府為什麼不處理？專家學者評估後都認為沒辦法處理，在大自然的力量面前，怎麼還一堆人覺得人定勝天？。馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照）

    林智群今日於臉書粉專發文提及，一堆人說明明知道有堰塞湖，政府為什麼不處理？專家學者評估後都認為沒辦法處理，在大自然的力量面前，怎麼還一堆人覺得人定勝天？。馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因樺加沙颱風影響饋流釀災，造成光復鄉淪為重災區，傷亡慘重。對此律師林智群表示，看到有部分民眾質疑明知有堰塞湖為何政府不處理？不過，「經專家評估後無法處理，只能監控，真有危險就撤離住戶」、「在大自然的力量面前，怎麼還一堆人覺得人定勝天？」

    林智群今日於臉書粉專發文提及，一堆人說明明知道有堰塞湖，政府為什麼不處理？專家學者評估後都認為沒辦法處理，在大自然的力量面前，怎麼還一堆人覺得人定勝天？

    馬太鞍堰塞湖是在幾百公尺的山上，壩體長2300公尺、寬600公尺，大安森林公園4.5倍面積，厚80公尺、水量可以達一個南化水庫9100萬噸的量體，沒有道路，大型機具到不了，地質鬆軟，施工危險，你要怎麼處理？「面前只能監控，有溢堤或潰堤危險時，再撤離居民。」

    林智群最後說，台北市也有一個大屯火山，你能怎麼處理？只能監控，真的有危險的時候就撤離住戶，只能這樣。難道要因為「可能爆發」就把北投人民都遷走清空嗎？十幾萬人會同意放棄自己的房子財產離開嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播